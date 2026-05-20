סערת הגיוס מגיעה גם ל״הדתיות האלה״: צפו בעימות הסוער

״הדתיות האלה״ - תכנית הנשים של אתר סרוגים, בדרך כלל רגועה ומכילה, אבל השבוע עלו הטוענים בסוגיה הנפיצה גיוס נשים לצה"ל ולשדה הקרב בכלל.

הדתיות האלה באולפן סרוגים

בתכנית בהנחיית הדר בן חמו ואורטל ברזילי, השתתפו השבוע: נעמה זרביב, יו״ר שוות שוויון, סא"ל במיל', עו״ד אורי אגוז חברת פורום דבורה, פלר חסן־נחום, לשעבר סגנית ראש עיריית ירושלים ואשת הסברה, ויובל קוממי – חיילת משוחררת ממערך ההגנה האווירית.

כבר מהדקות הראשונות היה ברור שמדובר בדיון טעון במיוחד.העימות המרכזי נרשם בין נעמה זרביב לבין אורי אגוז. זרביב טענה כי המטרה המרכזית צריכה להיות ניצחון במלחמה ולא אג׳נדות חברתיות: ״אני רוצה בסוף לנצח מלחמה״, אמרה במהלך הדיון.

מנגד, אגוז יצאה נגד מה שכינתה ״הקטנת נשים״ וטענה כי נשים הוכיחו את עצמן פעם אחר פעם גם בתפקידים משמעותיים ובמערכים מבצעיים. ״אל תקטינו נשים. תנו להן למלא את המקום שלהן״, אמרה והזכירה מניסיונה כקצינה במילואים.

במהלך הפאנל עלו גם סוגיות רגישות במיוחד: הטענות על הורדת רף פיזי ביחידות מסוימות, פציעות של חיילות, השילוב בין לוחמים ללוחמות ביחידות קרביות, והפער בין אידאולוגיה למציאות המבצעית בשטח.

יובל קוממי ניסתה להביא את נקודת המבט של מי שהייתה בתוך המערכת: ״מדברים גבוהה גבוהה, אבל בשטח המציאות הרבה יותר מורכבת והרבה פחות פשוטה״.

הקוראת בקלפי והפודקאסט של הדר ואורטל

לצד הפאנל המרכזי, שודרה גם פינת ״הקוראת בקלפי״ של מורן שמואלוף, שהתמקדה הפעם ב־משה פייגלין ובקאמבק הפוליטי שלו. בנוסף עלה גם הפודקאסט של הדר ואורטל, שבו השתיים לקחו את כל הסערה מהאולפן למקום אישי ומשעשע יותר – כולל שיחות על איך היו נראות בשירות קרבי, למה עשו שירות לאומי, ואיך איכשהו כל דיון במדינה מגיע בסוף גם לאומן.