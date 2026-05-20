בגלל אושר כהן ואייל גולן: אביב גפן מקדים את המופע

"בשיח משותף עם משטרת ישראל, רכבת ישראל ויתר הגורמים הרלוונטיים, החלטנו להקדים את המופע ביום", הודיע אביב גפן למעריציו. ההופעה המקורית הייתה אמורה להיות במקביל להופעה של אייל גולן בבלומפילד ואושר כהן בפארק הירקון

אירוע כזה כבר מזמן לא היה לנו. אביב גפן מודיע על הקדמת המופע שלו ביום אחד בגלל עומס על המשטרה ועל הרכבת.

אחרי כמעט שלוש שנים של ביטולי הופעות בגלל המלחמה (ועוד ביטולים בעבר בגלל הקורונה) שלושה מופעי ענק היום אמורים להתקיים באותו יום באזור תל אביב.

ב-18.6 נקבעה הופעה של אייל גולן בבלומפילד (יפו, דרום תל אביב). במקביל יופיע אושר כהן באיצטדיון רמת גן (צפון מזרח תל אביב). ובאותו יום היה אמור להופיע אביב גפן בפארק הירקון (צפון תל אביב).

אלא שהעומס של שלושה מופעים עם עשרות אלפים שצפויים להגיע לכל אחת מההופעות, הביא את המשטרה והרכבת לבקש הזזה.

"בשיח משותף עם משטרת ישראל, רכבת ישראל ויתר הגורמים הרלוונטיים, החלטנו להקדים את המופע ביום", הודיע אביב גפן לעוקביו. בעקבות כך ההופעה תתקיים יום קודם, יום רביעי 17.6.

"בימים מתוחים כאלה, שבהם כולנו רק רוצים להשתחרר, לשיר ולבלות יחד – הבטיחות של כולנו היא מעל הכל. מתוך אחריות וזהירות יתרה, במופע במופע בסדר גודל כזה, כשעשרות אלפי אנשים כבר רכשו כרטיסים, קיבלנו החלטה שלא לקחת שום סיכון", הוא הסביר.