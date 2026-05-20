גפני קורא למרד ביועמ"שית: "אל תכנעו, פשוט אל תקשיבו לה"

יו"ר ועדת הכספים משה גפני זועם על עיכוב אישור סעיף 46 למאות עמותות ותוקף את גלי בהרב מיארה: "עושה ככל העולה על רוחה כאילו המדינה שלה". בנוסף, קרא גפני לראש רשות המיסים שלא להקשיב להנחיותיה

עימות חזיתי וחריף נוסף בין הממשלה לייעוץ המשפטי: יו"ר ועדת הכספים ויו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, יצא הבוקר במתקפה יוצאת דופן נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, סביב משבר אישורי המס לעמותות המגזר השלישי.

הרקע לפיצוץ הוא עיכוב באישור "סעיף 46" למאות עמותות – סעיף המעניק זיכוי ממס לתורמים ומהווה צינור חמצן כלכלי קריטי עבורן. לטענת גפני, היועמ"שית בולמת את העלאת אישורי העמותות להצבעה בוועדת הכספים בניגוד מוחלט לחוק.

"האישה הזאת בהרב מיארה עושה ככל העולה על רוחה כאילו המדינה שייכת לה", תקף גפני במילים קשות. "היא פוגעת במאות עמותות מהמגזר השלישי שממתינות לאישור סעיף 46".

גפני חשף כי הפיצוץ הפומבי מגיע לאחר מגעים שקטים שכברלו. "במשך שבועות ארוכים פעלנו בשקט כדי להביא לפתרון הסוגיה ולאשר את העמותות בועדת הכספים, אך לצערנו ללא הצלחה", אמר יו"ר ועדת הכספים. "הכל רק משום שהיא החליטה שאסור לאשר אותם, בהחלטה שאינה חוקית בעליל".

בצעד חריג של התרסה נגד הייעוץ המשפטי, קרא יו"ר דגל התורה לראש רשות המיסים להפר את הנחייתה של בהרב מיארה: "אני קורא לראש רשות המיסים לא להקשיב לה, ולהביא את הנושא לדיון ואישור ועדת הכספים בהתאם לחוק". את דבריו חתם בעקיצה חריפה: "השנאה מעבירה אותה על דעתה".