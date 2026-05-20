עמית סגל בתגובה ראשונה לסערת איתמר בן גביר

הפרשן הפוליטי עמית סגל תקף בחריפות את התנהלותו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, סביב אירוע המשט האחרון. סגל פתח והדגיש כי משתתפי המשט הם אמנם עבריינים, שונאי ישראל וחלקם אף פעילים בדאעש שראויים לכל גנאי, אך קבע כי דווקא בשל כך, המעשים של השר הם שערורייה שפוגעת באינטרס הישראלי.

לדבריו, בן גביר פעל בניגוד מוחלט למדיניות הממשלתית הרשמית שהחליטה על גירוש המשתתפים, ובחר לקחת את העניין לידיו מתוך רצון לייצר "קריצה לקלפי" במקום להיצמד להחלטות הממשלה.

סגל השווה את התנהלות השר ל"תותח דוידקה", כלי נשק שיוצר רעש גדול מאוד אך אין בו חומר נפץ ממשי ואינו משיג תוצאות בשטח. הוא ציין כי מדובר בדפוס פעולה הדומה לקידום חוק עונש מוות למחבלים, אשר אינו מוביל להוצאה להורג של איש, אך גורם למדינת ישראל לשלם את החשבון על הנזק ההסברתי והכותרות השליליות ברחבי העולם. לשיטתו של סגל, ישראל "תאכל אותה" בעקבות המהלכים הללו, שאינם מניבים הישג ביטחוני אלא רק נזק מדיני.

במישור המדיני, טען סגל כי הפעולה של השר מחבלת במאמצים כבירים של הדיפלומטיה הישראלית, כמו ההישג המשמעותי שנרשם כאשר צ'כיה הסכימה להטיל וטו לטובת ישראל במקום הונגריה. הוא תהה מדוע השר בחר להחזיר את תשומת הלב העולמית לאירוע המשט, שכבר החל להתפוגג ולהתפרק, ובכך הפך נזק אסטרטגי פוטנציאלי לעניין בוער שוב.

לסיכום, סגל מתח ביקורת על הדימוי שנוצר לישראל בעולם בעקבות התיעודים מהאירוע, וציין כי הדבר נראה כמו "פוליטיקאי וולגרי" שצועק על עצירים מסכנים בזמן שמרחפים נגדו צווי מעצר בהאג. הוא חתם את דבריו בקביעה כי לא מדובר בטעות אומללה שנעשתה בתום לב, אלא בפעולה מכוונת שמתעלמת מההשלכות הקשות על מעמדה של המדינה.