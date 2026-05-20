סקר מנדטים: סמוטריץ' מתקרב לאחוז החסימה; בנט נחלש

סקר מנדטים ראשון של כאן 11 ומכון קנטאר עם ההצבעה על פיזור הכנסת בקריאה טרומית, מעלה כי הליכוד דווקא מתחזק.
לפי הסקר הליכוד במנדט אחד מהסקר הקודם ל-27 מנדטים ונשאר המפלגה הגדולה ביותר. מנגד, האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד נחלש ל-23 מנדטים, שני מנדטים פחות מהסקר הקודם. "ישר!" של גדי איזנקוט עולה ל-16 מנדטים (לעומת 15), בעוד הדמוקרטים שומרים על יציבות עם 10 מנדטים.
בחד ספרתיות, עוצמה יהודית וש"ס שומרות על כוחן עם 9 מנדטים כל אחת, יהדות התורה וישראל ביתנו עם 8, חד"ש-תע"ל ורע"ם עם 5 מנדטים כל אחת.
סמוטריץ' מתקרב לאחוז החסימה
הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עולה ל-3.1% וחסר לה עשירית האחוז כדי להגיע ל-4 מנדטים. בל"ד מתחזקת ל-2.5%. ואילו גנץ וכחול לבן מתרסקים ל-1.1% בלבד.
בסיכום: גוש הקואליציה עולה ל-53 מנדטים (שניים יותר מהסקר הקודם) ועוד כמעט 4 של סמוטריץ'. גוש האופוזיציה מונה 57 מנדטים ועוד 10 מנדטים של המפלגות הערביות.
איזנקוט מתאים יותר לראשות ממשלה מאשר בנט
בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה בין בנימין נתניהו לנפתלי בנט – נתניהו מוביל עם 42% לעומת 32% לבנט, בעוד 26% השיבו שאף אחד מהם.
גם מול גדי איזנקוט נתניהו מוביל, אך בפער קטן יותר: 42% לנתניהו לעומת 35% לאיזנקוט, ו-23% השיבו כי אף אחד מהם אינו מתאים לכהן כראש ממשלה.
