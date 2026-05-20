סקר מנדטים: סמוטריץ' מתקרב לאחוז החסימה; בנט נחלש

דווקא עם פיזור הכנסת, גוש נתניהו מתחזק. לפי סקר של כאן 11, בנט ולפיד נחלשים, סמוטריץ' מתקרב לאחוז החסימה ואיזנקוט ממשיך להוביל על בנט מול נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה

סקר מנדטים ראשון של כאן 11 ומכון קנטאר עם ההצבעה על פיזור הכנסת בקריאה טרומית, מעלה כי הליכוד דווקא מתחזק.

לפי הסקר הליכוד במנדט אחד מהסקר הקודם ל-27 מנדטים ונשאר המפלגה הגדולה ביותר. מנגד, האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד נחלש ל-23 מנדטים, שני מנדטים פחות מהסקר הקודם. "ישר!" של גדי איזנקוט עולה ל-16 מנדטים (לעומת 15), בעוד הדמוקרטים שומרים על יציבות עם 10 מנדטים.

בחד ספרתיות, עוצמה יהודית וש"ס שומרות על כוחן עם 9 מנדטים כל אחת, יהדות התורה וישראל ביתנו עם 8, חד"ש-תע"ל ורע"ם עם 5 מנדטים כל אחת.

סמוטריץ' מתקרב לאחוז החסימה

הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עולה ל-3.1% וחסר לה עשירית האחוז כדי להגיע ל-4 מנדטים. בל"ד מתחזקת ל-2.5%. ואילו גנץ וכחול לבן מתרסקים ל-1.1% בלבד.

בסיכום: גוש הקואליציה עולה ל-53 מנדטים (שניים יותר מהסקר הקודם) ועוד כמעט 4 של סמוטריץ'. גוש האופוזיציה מונה 57 מנדטים ועוד 10 מנדטים של המפלגות הערביות.

איזנקוט מתאים יותר לראשות ממשלה מאשר בנט

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה בין בנימין נתניהו לנפתלי בנט – נתניהו מוביל עם 42% לעומת 32% לבנט, בעוד 26% השיבו שאף אחד מהם.

גם מול גדי איזנקוט נתניהו מוביל, אך בפער קטן יותר: 42% לנתניהו לעומת 35% לאיזנקוט, ו-23% השיבו כי אף אחד מהם אינו מתאים לכהן כראש ממשלה.