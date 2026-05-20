שגריר ארה"ב בישראל זועם: "בן גביר בגד בכבודה של ישראל"

טראמפ מודה לשגריר האקבי: "עבד קשה ועשה כל כך הרבה" צילום: שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי (צילום: חיים גולדברג\פלאש 90)

גם מייק האקבי, שגריר ארה"ב בישראל ואחד מתומכיה וידידיה הגדולים יוצא בזעם נגד מעשיו של בן גביר, ומכנה אותם 'בזויים וטיפשיים'

ידיד ישראל ושגריר ארה"ב מייק האקבי, יצא בזעם נגד מה שתיאר כ-'פעלות בזויות' של בן גביר ותיאר את מעשיו כ'בגידה בכבודה של המדינה'.

בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות, רתח האקבי בזעם וכתב: "תדהמה ומבוכה מצד כל גורם בכיר בישראל, כולל ראש הממשלה, הנשיא, שר החוץ ושגריר ישראל בארה"ב בעקבות מעשיו הבזויים של בן גביר".

"המשט היה פעלול טיפשי, אך בן גביר בגד בכבודה של האומה שלו".

מדובר בגינוי הישיר הרשמי הראשון מצד גורם אמריקאי, במיוחד כזה כה מחובר ומיודד עם ישראל וגורמים בממשלה, ניתן להניח כי גינוי שכזה לא יצא על דעתו של האקבי בלבד אלא על דעת גורמים דיפלומטיים אמריקאים נוספים.