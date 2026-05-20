שוב: הזמר אייל גולן נחקר באזהרה בחשד לעבירות מין

אייל גולן זומן היום למשרדי יחידת ההונאה ברחובות, שם נחקר באזהרה בחשד למעורבות במה שמכונה "פרשת הקוסמטיקאית". גולן, ששהה בחדר החקירות שעות ארוכות, הכחיש מכל וכל את המיוחס לו

אייל גולן נחקר היום (רביעי) באזהרה בחשד לביצוע עבירות מין, במסגרת מה שמכונה "פרשת הקוסמטיקאית".

החקירה התנהלה במשרדי יחידת ההונאה של משטרת רחובות ונמשכה לא פחות מחמש שעות. במהלך החקירה הממושכת, חוקרי המשטרה הציגו לגולן את החשדות נגדו ואת פרטי התלונה, אך הזמר דחה את הדברים והכחיש בתוקף את כל המיוחס לו.

חקירה באזהרה משמעותה כי המשטרה רואה בגולן חשוד בביצוע העבירות, ולא נחקר בעדות פתוחה. זימונו של גולן למשרדי יחידת ההונאה מצביע על כך שהמשטרה רואה את התלונה בכובד ראש והחליטה לבצע פעולות חקירה אקטיביות הכוללות עימות של החשוד עם הטענות.

בשלב זה טרם ברור לאן תתפתח החקירה, והאם יידרשו מעורבים נוספים למסור עדות. נכון לעכשיו, המשטרה צפויה להמשיך ולבחון את הראיות והגרסאות שמסר גולן.