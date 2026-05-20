פרשת השבוע עם אביה: נשא - חיבוק ענק של אור

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יהיה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים – ומארחת דמויות מרכזיות מהפרשה, שמופיעות בהפתעה ומוסיפות עניין והומור.

פרשת השבוע עם אביה (אולפן סרוגים)

התוכנית משלבת תוכן תורני עמוק עם סיפור, משחקים ודמויות צבעוניות, כדי שהילדים יתחברו לעולם התורה, דרך סיפור מרתק, ערכים, ודמויות מהמקרא.

פרשת "נשא" וברכת כהנים

בפרשה זו מופיעה ברכה מוכרת מאוד – ברכת כהנים. רבים מכירים את הברכה הזו מיום שישי בערב, כאשר ההורים מניחים את ידיהם על ראשי הילדים ומברכים אותם. הברכה הזו היא "חיבוק ענק של אור" שבו הקב"ה מראה את אהבתו ושמירתו עלינו.

חג השבועות וסיפור הר סיני

בהמשך, הסרטון עובר לעסוק בחג השבועות ובמעמד קבלת התורה. אביה מספרת סיפור מדרשי קצר על בחירת ההר עליו תינתן התורה: ההרים הגבוהים והיפים רבו ביניהם וכל אחד התרברב ואמר שעליו צריכה להינתן התורה (בגלל גובהו או יופיו). רק הר סיני: נשאר בצד, היה שקט, צנוע ונמוך, ולא השוויץ. ודווקא בגלל הענווה והצניעות של הר סיני, אלוהים בחר בו, ופתאום ההר הקטן התמלא בפרחים ובצמחים יפים.

האחדות של בני ישראל והמסר לחג

בני ישראל עמדו סביב ההר – "כאיש אחד בלב אחד", כמו משפחה אחת גדולה ומלוכדת ללא מריבות. היא מסבירה שרק מתוך אהבה, חברות ואחדות ניתן לקבל את התורה.

התורה היא לא רק ספר שמונח בארון, אלא המצפן שלנו שמלמד אותנו איך להיות אנשים טובים יותר. לקראת החג, לצד אכילת עוגות גבינה טעימות ומתוקות, עלינו להחליט להיות מתוקים וטובים זה לזה – לגלות סבלנות, להיות חברים טובים, ולהיות צנועים וענווים כמו הר סיני.