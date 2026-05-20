כל הדרך מוושינגטון: גם באמריקה זועמים על בן גביר

הסערה שעורר השר בן גביר עם סרטוני העצורים מהמשטר לעזה לא נרגעת, וכעת גם גורמים בארצות הברית ואמריקה יוצאים בחריפות נגד מעשיו

ראשית, לאחר צרפת, ספרד ואיטליה, כעת גם הממשלה הקנדית יצאה בגינוי חריף למעשיו של בן גביר ולסרטונים שהפיץ, והודיעו כי יזמנו את השגריר הישראלי לשיחת נזיפה באופן דחוף, בה ידרשו התנצלויות והסברים למעשי השר.

בנוסף לכך, גם שגריר ישראל בארה"ב הצטרף לגינויים שהטיחו ראש הממשלה ושר החוץ בבן גביר. השגריר בארה"ב יחיאל לייטר יצא למתקפה חריפה נגד השר והודיע: "כפי שראש הממשלה נתניהו ושר החוץ הבהירו, ההתנהלות הפזיזה והמתריסה של איתמר בן גביר אינה מייצגת את מדיניות הממשלה".

לייטר המשיך ותקף את הנזק המדיני לו גורם בן גביר: "אני הדיפלומט הבכיר של ישראל בארה״ב, בלב הברית החשובה ביותר שלנו, ההצגות של בן גביר פוגעות קשות במאמצים הדיפלומטיים שלנו, בזמן שאויבי ישראל קופצים בשמחה על כל אמירה מיותרת כדי להכפיש ולהשחיר את פניה של ישראל".

"הפרובוקטורים של מופע המשט נעצרו כדין ובהתאם לחוק הבינלאומי, ויגורשו למדינות המוצא שלהם. סוף סיפור".