הזעקה בכיפות ברזל: "כל מילה של מירי רגב זה זלזול בלוחמים"

פאנל סוער במיוחד בתכנית 'כיפות ברזל', במיוחד סביב האמירה של השרה מירי רגב. ד"ר יאיר אנבסכר זעק: מי דיבר על ניצחון מוחלט?! נתניהו, מיליון פעם! כולל הכובעים של ינון מגל, הוא הולך לכל הקצינים ולכל הפצועים של צה"ל ובבתים של הורים שכולים הבטיח: 'אני לא אפסיק עד הניצחון המוחלט'

ערב חג השבועות, התכנס פאנל "כיפות ברזל"כיפות ברזל: הקרע בין החרדים לנתניהו והסקר המפתיע. צפו לדון בסוגיות הבוערות שעל סדר היום הישראלי: מהקדמת הבחירות והאיומים האיראניים, דרך סערת "הניצחון המוחלט" של מירי רגב, ועד למתקפה על הציבור הדתי-לאומי בתל אביב.

את התכנית מגיש נתנאל איזק והשבוע הוא אירח לדיון את עורך אתר סרוגים - אריה יואלי, פרשן כיכר השבת - ישי כהן, היועץ האסטרטגי - אבי וידרמן וד"ר יאיר אנסבכר חוקר צבאי ולוחם מגלן.

הקרב על ה-61: האם החרדים בדרך החוצה מגוש נתניהו?

הדיון נפתח סביב הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. בעוד שהקואליציה מנסה לשלוט בתהליך, ישי כהן טוען כי המהלך הנוכחי הוא בעיקר "מריחת זמן" של ראש הממשלה: "נתניהו מצליח לדחוק את החרדים לסוף השבוע הבא... הוא יצליח למרוח והבחירות באופן אוטומטי מגיעות לאוקטובר. החרדים רצו ספטמבר... אבל כרגע גם את זה כנראה הם לא יצליחו".

כהן מצביע על שינוי דרמטי ביחסי הכוחות בעקבות מכתבו של הרב דוב לנדו: "האירוע המשמעותי ביותר זה הסיפור של המכתב של הרב לנדו, שהוא אומר שמה שאין לנו שום שייכות, נאמנות, מחויבות לגוש נתניהו... אם נתניהו לא משיג את ה-61, האם החרדים הולכים לנהל משא ומתן מהאופוזיציה? התשובה היא כן, פתחו את הדלת".

אבי וידרמן הוסיף כי נתניהו פועל מתוך הבנה שהבייס שלו נותר איתן למרות אירועי ה-7 באוקטובר: "העובדה שנתניהו רוצה בחירות באוקטובר מלמדת אותנו שנתניהו כבר לא חושש מ"העול" של 7 באוקטובר בבחירות... הוא מבין שהאירועים האלו הם לא טובים לו, אבל הם לא מזיקים לו פוליטית בבייס שלו".

"אף אחד לא חשב שנפרק את חמאס ביום": סערת מירי רגב

הפאנל עסק בהרחבה בהצהרתה של השרה מירי רגב, שטענה כי "אף אחד לא חשב שאפשר לפרק את החמאס ביום". ד"ר יאיר אנסבכר, שחזר מהלחימה, הגיב בכאב וזעם:

"הדם שלנו נשפך ושותת! הכל פוליטי! הכל ציני! לאף אחד לא אכפת! האנשים האלה חסרי לב, חסרי לב! מה זאת אומרת? אז מה הבטחתם? למי הבטחתם? מי דיבר על ניצחון מוחלט? נתניהו, מיליון פעם! כולל הכובעים של ינון מגל, זה פרויקט של יונתן אוריך, כולל זה שהוא הולך לכל הקצינים ולכל הפצועים של צה"ל ובבתים של הורים שכולים ואומר להם: 'אני לא אפסיק עד הניצחון המוחלט'. אחר כך דיברו על הכרעת חמאס והשמדת חמאס.

אחר כך אתה בא ואתה אומר לאנשים: 'תקשיבו שנייה, אל תדאגו, תמשיכו עוד פעם'. מרכבות גדעון ב', מרכבות גדעון ב' זז. אחר כך אתה יוצא מלבנון, נכנס מלבנון, מבטיח לאנשים: 'אנחנו ניתן לכם ניצחון מוחלט'. עכשיו היא אומרת, מירי רגב — מירי רגב היא הגרב על הידיים שלו, היא לא... היא לא יד ימינו, היא הכפפה על היד ימין שלו — היא אומרת לנו: 'אני... אני יצאתי בחמש'."

מנגד, אבי וידרמן רואה בדבריה של רגב מהלך פוליטי מחושב: "מירי רגב היא אדם מאוד מאוד חכם, היא מבינה פוליטיקה ברמה גבוהה. אני לא בטוח שזאת פליטת פה... זה ניסיון להסביר [שאין ניצחון], אבל הניסיון הזה הוא כל כך מגושם".

חשיפת איש השב"כ: טלי גוטליב על ספסל הנאשמים

סוגיה נוספת שעלתה היא כוונת היועמ"שית להגיש כתב אישום נגד ח"כ טלי גוטליב בגין חשיפת שמו של איש שב"כ. ישי כהן הביע עמדה נחרצת נגד המעשה: "חשיפת שמו פגעה גם בתפקיד שהוא מילא... טלי גוטליב עשתה מעשה רע, מכוער. היא לא ראויה להיות אשת ציבור אם היא עשתה את זה. לא חושפים שם של איש שירות ביטחון כללי".

אריה יואלי תהה לגבי אכיפה בררנית: "מעמידים עבריינים לדין רק מימין. יש חקירה נגד ח"כ גלעד קריב על הדלפות חוץ וביטחון, מה קרה עם זה כבר שנתיים-שלוש? זה מתמסמס ומתמסמס".

"כיבוש תל אביב": המתקפה על "ראש יהודי" והציבור הדתי-לאומי

הפאנל דן בציוץ שעורר סערה, בו נטען כי "הדתיים חובשים את תל אביב באופן מדאיג... עם כיפה ונשק". ישי כהן טען כי גורמים מסוימים משתמשים בציבור הדתי-לאומי ככלי פוליטי:

"הציבור הזה שחושב ככה על הציבור הדתי-לאומי... הם שונאים אתכם יותר מאשר הם שונאים אותנו החרדים, והם משתמשים בכם... הציבור הדתי-לאומי צריך לדעת - פשוט משתמשים בזה".

אריה יואלי הסביר את העוינות כנובעת מהעובדה שהדתי-לאומי מהווה "כתב אישום" נגד המגזרים האחרים: "הציבור הדתי-לאומי הוא כתב אישום גם נגד החרדים וגם נגד החילונים. הוא מראה שאפשר לשלב גם ציונות וגם דת... זה מוציא אותם מהכלים".

אבי וידרמן הציג את הצד המבקר את פעילות "ראש יהודי": "יש פה קבוצה שנקראת 'ראש יהודי' שמספרת לנו מה היא מתכוונת לעשות לתל אביב, והיא מתכוונת לעשות את זה בכוח... באתם להתיישב, להשתחל ולחנך אותנו... מי שבא אליי בכוח יקבל כוח".

ד"ר אנסבכר סיכם במסר של אחדות, כפי שחווה בשטח: "כשאני הגעתי ב-7 באוקטובר לקיבוצים... חיבקנו ונישקנו אחד את השני. לא היה אכפת לאף אחד כלום, לא זקן ולא ציציות, כי היה ברור שאנחנו עם אחד ואחים. מה נהיה? מה קרה לנו?"