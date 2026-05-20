כצפוי: הרב מטעם ש"ס נבחר לרב העיר חריש

ועדת הבחירות הכריזה רשמית על ניצחונו של הרב זיגדון, שגרף 20 קולות. מנכ"ל המשרד לשירותי דת בירך: "ידע לחבר בין כלל האוכלוסיות". הכירו את הרב החדש: קצין ולוחם בגבעתי לשעבר, תלמידם של גדולי הדור ורב קהילה מוכר בעיר

היסטוריה בעיר הצעירה והמתפתחת: ועדת הבחירות לרבנות העיר חריש, בראשות הדיין (בדימוס) הרב אברהם שמן, הכריזה היום (רביעי) רשמית בתום ספירת הקולות על בחירתו של הרב אשר זיגדון לתפקיד רבה הראשי הראשון של חריש. הרב זיגדון התמודד לתפקיד כמועמדה המובהק של מפלגת ש"ס וזכה לתמיכתה המלאה לאורך כל הדרך.

התוצאות הסופיות הצביעו על ניצחון מוחץ וחד-משמעי למועמד ש"ס: הרב זיגדון גרף 20 קולות מתוך חברי הגוף הבוחר, והשאיר הרחק מאחור את המתמודדים האחרים – הרב ינאי (5 קולות) והרב שכטר (2 קולות).

מגבעתי ועד מועצת חכמי התורה: פרופיל הרב הנבחר

הרב אשר זיגדון (54) מביא עמו לתפקיד רזומה מגוון שמשקף פנים רבות בחברה הישראלית. הוא תושב חריש ומשמש בה כיום כרב קהילת 'לעבדך באמת'. בעברו, שירת בצה"ל כלוחם וכמפקד בגדוד רותם של חטיבת גבעתי.

זהותו הרוחנית והפוליטית של הרב שזורה עמוק בהנהגת מפלגת ש"ס. הוא בוגר ישיבת 'אור החיים' בירושלים ונחשב לתלמידו הקרוב של חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון הרב ראובן אלבז. את דרכו ההלכתית סלל בכולל 'תורה וחיים' בבני ברק אצל בכיר ההנהגה הרוחנית של התנועה, חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל. הוא הוסמך לרבנות על ידי הרבנות הראשית לישראל ומחזיק בכושר לכהן כרב עיר.

"ינגיש שירותי דת במאור פנים"

מינויו של רב עיר קבוע בחריש, המאופיינת במרקם קהילתי ייחודי ומגוון של דתיים, חרדים וחילונים, מהווה רגע מכונן עבור העיר שזוכה לראשונה להנהגה רוחנית יציבה. במשרד לשירותי דת – הנשלט כיום על ידי שרי ונציגי ש"ס – ציינו כי המינוי הוא חלק ממדיניות שנועדה להוביל מינויי קבע של רבני ערים מתוך הכרה בחשיבות הסדרת שירותי הדת והכשרות.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן (נציג ש"ס), הודה לראש העיר בפועל, יוחאי פרג'י, ובירך על המוגמר: "חריש היא עיר צעירה, תוססת ורב-גונית, ובחירתו של הרב זיגדון היא אבן פינה משמעותית ביותר בעתידה של העיר. בזכות הליך סדור ומקצועי שהובלנו יחד עם הרשות המקומית, אנו זוכים להעניק לתושבי חריש מנהיג רוחני משכמו ומעלה".

אבידן הוסיף: "אני מאמין באמונה שלמה כי הרב זיגדון ידע לחבר בין כלל האוכלוסיות בעיר, ינהיג את רבנות העיר ברמה הגבוהה ביותר, וינגיש שירותי דת במאור פנים וברוח מסבירה".

הליך הבחירות נוהל על ידי ועדה מורחבת, שכללה מלבד היו"ר הרב שמן, גם את רב העיר אור יהודה הרב ציון כהן, עו"ד אורון משה, הגב' מעיין מאיר והגב' מיכל שמש. את עבודת הוועדה, שלווּתה משפטית על ידי משרד הדתות, ריכז צוריאל פורת. חברי הוועדה חתמו את היום בציון לשבח של שיתוף הפעולה מול הרשות המקומית, שאפשר את קיומו של הליך תקין, שקוף ומקצועי.