המתגיירים הגיעו לכותל: "יש לכולנו אבא אחד בשמיים"

ראיון לסרוגים עם אלכסנדר יוקלסון בכותל המערבי

חג השבועות, מזכיר מדי שנה את סיפורה של רות הגיורת הראשונה בהיסטוריה היהודית. היום כמו אז, אלפי מתגיירים בוחרים לצאת למסע המחבר לעם ישראל מסורת וערכים ולהיות חלק מעם ישראל למרות כל הביקורת השלילית על מדינת ישראל בעולם.

אחד מאותם מצטרפים חדשים שהחלו את הדרך הוא אלכסנדר יוקלסון(26), שנמצא בראשיתו של תהליך גיור בחסות מערך הגיור במשרד רה"מ, ובראיון מיוחד לסרוגים מול הכותל המערבי הוא מספר בגילוי לב על הרגע שהוביל אותו להחלטה להיות יהודי ולספר את החלק שלו בסיפור הבלתי נגמר של עם ישראל.

"הבנתי שיש אלוקים ואני רוצה להיות בקשר אתו"

ספר לי על החוויה, מה הביא אותך להגיע לפה ולהתגייר?

"השם יתברך הביא אותי, והוציא אותי ממצרים והביא אותי עד לכאן. אני מרגיש חיבור והשלמת זהות, שחזרתי הביתה. גיליתי את עצמי ואת השליחות שלי ומה באתי לעשות בעולם. ומצאתי שותפים למסע שזה כל עם ישראל. אני חש הכרת תודה ענקית על זה שאני פה. אני מודה למערך הגיור, לנתיב ולמשרד ראש הממשלה שעוזרים ומשקיעים בתהליך שלי."

אבא שלך לא יהודי ואמך כן יהודייה. איך נוצר החיבור מאבא הפרטי שלך בארץ לאבא שבשמיים?

"הבנתי שיש גבול עד כמה ההורים שלנו יכולים להיות שם בשבילנו, ולהבין אותנו ולהכיל אותנו. אז הבנתי שגם לאבא שלי יש אבא ולאבא שלו יש אבא, ולכולנו יש אבא אחד. הבנתי שאמנם יש לי הורים פיזיים, אבל יש לי את אבא שבעצם מולו אני צריך להתנהל. הוא זה שמכוון אותי באמת. ההורים פה זה לשבעים שמונים שנה בעזרת השם, אבל אבא שבשמיים תמיד יש ותמיד יהיה."

הראיון הזה מתקיים ערב חג שבועות שזה מאד קשור לגרים בגלל מגילת רות, ומול הכותל המערבי. איך הכל מתחבר אצלך?

"בשבועות נקרא את מגילת רות שהיא הגיורת הראשונה, וממנה אני לוקח הרבה השראה והיא מתווה לי דרך. היא התנהלה בצניעות, ענווה וחריצות, ובאמת אני מחבר את כל זה לסיפור אחד של מאיפה באנו, איפה אנחנו עכשיו ולאן אנחנו הולכים. אפילו שאנחנו כאן בארץ ישראל, הסיפור שלנו עדיין לא נגמר. יש לנו עתיד והבטחה לקיים שנביא תיקון לעולם."

מרגש: דגל ישראל ענק נפרש ברחבת הכותל המערבי צילום: צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

זינוק במספר המתגיירים

מאחורי הסיפורים האישיים עומד מערך רחב היקף המופעל תחת משרד ראש הממשלה ומפעיל 229 כיתות גיור בחמישה מחוזות ברחבי הארץ, המונגשות במגוון שפות. נתוני המערך חושפים מגמת עלייה מרשימה ועקבית לאורך השנים האחרונות, ואפילו בתקופת המלחמה: מכ-1,087 מסיימי תוכנית ההכנה בשנת 2022, צמח המספר לכ-1,446 בשנת 2023, שמר על יציבות של 1,421 בשנת 2024, והגיע לשיא מיוחד של 1,535 מתגיירים שסיימו את המסלול בהצלחה בשנת 2025.

נתניהו בכותל: נמשיך לעשות ניסים ונפלאות, נבטיח את נצח ישראל צילום: נתניהו בכותל (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

רה"מ נתניהו: " הגיור הממלכתי הוא משימה לאומית"

לקראת חג השבועות, קיים מערך הגיור הממלכת במשרד רה"מ כנס מתגיירים מיוחד בירושלים, תחת הסימן "עם הנצח - עם אחד". האירוע נפתח בסיורים מודרכים ברחבי העיר העתיקה, והמשיך בביקור במיזם "שרשרת הדורות" של הקרן למורשת הכותל המערבי ובתפילה של המתגיירים החדשים בכותל .

היום נחתם בכנס מרכזי שהתקיים במרכז דווידסון, בהשתתפות כ-1,000 מתגיירים הנמצאים בשלבים שונים של ההליך, לצד מנהלי ועובדי המערך ובנוכחות הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף, רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ', והרב יהודה עמיחי ממערך הגיור הממלכתי.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בירך את המשתתפים ואמר: "הגיור הממלכתי הוא משימה לאומית כבירה. הוא נוגע בלב הזהות שלנו ושל עתיד מדינת ישראל כמדינה יהודית. בחג השבועות אנחנו קוראים את מגילת רות. רות שבחרה מרצון ביהדות, ואמרה לנעמי: 'עַמֵּךְ עַמִּי, וֵאלֹהַיִךְ אֱלֹהָי'. מערך הגיור הממלכתי ימשיך ללוות את המבקשים להיכנס תחת כנפי העם היהודי - עם הנצח!"