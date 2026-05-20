בן גביר: "חשבתי שגדעון סער למד משהו מה-07.10"

בנאום במליאת הכנסת תקף השר בן גביר את שר החוץ סער שנזף בו על הסרטון שפרסם: "נגמרו הימים שהמדינה שלנו הפכה להיות ילדת כאפות, נגמרו הימים שיבואו מחבלים שרוצים לפגוע בנו, ואנחנו צריכים להיות מתנצלים ונחמדים ומכילים"

סערת סרטון ערוצי המשט לא נרגעת. אחרי ששר החוץ גדעון סער תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר על הסרטון בו נראים עצורי המשט כשהם מוכים וכבולים, בן גביר לא נשאר חייב.

סער צייץ על הסרטון בו נראה בן גביר ליד עצורי המשט: "גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה. הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים - מחיילי צה״ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים."

בן גביר נגד סער (ערוץ כנסת)

בן גביר, עלה לנאום במליאת הכנסת בדיון על פיזור הכנסת ואמר בין השאר:

"אני רוצה לייחד את הדברים האלה, לא לאותם ארכי מחבלים, אלא לשר החוץ של מדינת ישראל גדעון סער - שנלחץ, פשוט נלחץ. והתחיל להטיף לי על נזק שנעשה, שלמעשה הלוחמים שלנו, שוטרים שלנו, חיילים שלנו, לוחמי הכליאה שלנו השתלטו על אותם מחבלים.

שר החוץ הטיף על נזק אבל האמת היא הפוכה: מי שעושה נזק למדינת ישראל זה גדעון סער. הרכנת הראש שלו בפני הטרוריסטים, היא בושה וחרפה. נגמרו הימים שהמדינה שלנו הפכה להיות ילדת כאפות, נגמרו הימים שיבואו מחבלים שרוצים לפגוע בנו, ואנחנו צריכים להיות מתנצלים ונחמדים ומכילים. חשבתי שגדעון סער למד משהו מה-07.10. ששר החוץ של מדינת ישראל מתנצל הוא משדר מסר של חולשה, של התרפסות, מסר של כניעה. מסר שאנחנו לא מאמינים בעצמנו.

הוא מודאג מהתמונות? אני מודאג מהביטחון של תושבי מדינת ישראל ואני דואג להם. לא ניתן לטרוריסטים האלה להיכנס ולפגוע בלוחמים הגיבורים שלנו. איזה עבודה נפלאה הם עושים. שערה משערות ראשם לא תיפול. הוא מחפש האהדה בין לאומית אנחנו מחפשים הרתעה. מי שחושב שהכלה וכניעה, התנצלות ורפיסות מובילה אותנו לאיזה מקום טועה בענק".