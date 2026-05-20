אחרי איטליה וגדעון סער: נתניהו מצטרף למתקפה על בן גביר

ראש הממשלה נתניהו מצטרף לנזיפות בשר בן גביר על תיעודיו של פעילי המשט לעזה שיצרו סערה בינלאומית וקובע כי חרג מהערכים של מדינת ישראל

יאיר אמר
ד' סיון התשפ"ו
פגישה חריגה: נתניהו ובן גביר דנים בתנאי האסירים צילום: Olivier Fitoussi/Flash90

לאחר שישראל ספגה מבול של גינויים והפכה לליבה של סערה בינלאומית נוספת, בעקבות התיעודים שהפיץ השר בן גביר של כפיתה והתנהלות כוחנית עם פעילי המשט לעזה, ראש הממשלה נתניהו ממצטרף לגינויים לשר לביטחון לאומי.

לשכת השר בן גביר

מוקדם יותר היום לאחר שתיעודיו של השר בן גביר הופצו ברשתות, נוצר זעם בינלאומי בעקבות מה שמסתמן בסרטונים כהתנהלות כוחנית נגד פעילי המשט, בסרטונים נראים אותם פעילים שהוסרו מסירותיהם ונלקחו לישראל כפותים ומוצמדים לקרקע, ונאזקים בכוחניות בעוד השר בן גביר מנופף בדגל ישראל. התיעודים גררו שורה של גינויים כולל דרישת התנצלות רשמית ממשלת איטליה.

ראש הממשלה נתניהו הודיע כי לישראל כל זכות לפעול נגד אותם פעילים אשר ניסו לפרוץ את המצור: "לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה".

אך באותה נשימה הסתייג רשמית מהאופן בו התנהל השר בן גביר: "עם זאת, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל".

והודיע כי הפעילים יגורשו בהקדם האפשרי כדי למנוע אירועים חוזרים: "הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי".

ראש הממשלה נתניהו איתמר בן גביר ישראל

