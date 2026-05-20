נציב תלונות השופטים נגד העליון: "חילול שבת ללא הצדקה"

השופט בדימוס אשר קולה קבע כי התלונות נגד נשיא העליון יצחק עמית ושופטים נוספים – שפרסמו החלטות ביום שבת בעניין קיום הפגנות נמצאו מוצדקות. הנציב דחה את טענת השופטים ל"פיקוח נפש", קבע כי לא קמה דחיפות אמיתית ומתח ביקורת חריפה על הפגיעה בצביון המדינה

סערה במערכת המשפט: נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, פרסם היום (רביעי) החלטה תקדימית וחריפה נגד הרכב שופטי בית המשפט העליון, בגין מתן החלטות שיפוטיות במהלך יום המנוחה. בהחלטתו, קבע הנציב כי התלונות שהוגשו נגד נשיא העליון יצחק עמית והשופטים חאלד כבוב ויחיאל מאיר כשר נמצאו מוצדקות, וכי התנהלותם היוותה פגיעה באמון הציבור ובדרך ניהול המשפט.

הסערה החלה בחודש אפריל האחרון (4.4.26), אז פרסם הרכב השופטים שלוש החלטות שיפוטיות במהלך השבת, במסגרת עתירה שעסקה באישור קיומן של הפגנות. בעקבות זאת, שורת גורמים – בהם רבנים, נבחרי ציבור ועמותות – הגישו תלונות חריפות לנציבות, בטענה ל"חילול שבת גמור ופגיעה בדמותה היהודית של המדינה".



המתלוננים טענו כי לא הייתה כל דחיפות אמיתית שהצדיקה עבודה שיפוטית בשבת, וכי מדובר בהפרה של חוק שעות עבודה ומנוחה.

שופטי העליון, מצידם, ביקשו לדחות את התלונות על הסף. בתגובתם טענו כי מדובר היה במקרה של "פיקוח נפש" או למצער "מניעת נזק רציני" לביטחונם של המפגינים והשוטרים בשטח. השופטים הסבירו כי נאלצו להמתין לתגובת פיקוד העורף שהוגשה רק בשבת עצמה, ומשום שההפגנות היו עתידות להתקיים בכל מקרה, נדרשה הנחיה משפטית דחופה ומיידית.



אולם, הנציב קולה דחה את טענות השופטים מכל וכל. לאחר שקבע כי יש לו סמכות להתערב בנושא תחת ההגדרה של "דרך ניהול המשפט", הבהיר קולה כי במכלול הנסיבות לא קמה שום דחיפות שהצדיקה מתן החלטות בשבת. לדבריו, הרכב השופטים יכול וצריך היה למצוא פתרונות דיוניים חלופיים שהיו מונעים את חילול השבת.

כדי לבסס את החלטתו, נשען הנציב על חוק יסוד: הלאום ועל מעמדה המיוחד של השבת בזהותה של ישראל. הוא אף ציטט פסיקה היסטורית של נשיא העליון לשעבר, אהרן ברק, שקבע בעבר כי "השבת מקפלת בחובה את תמצית צביונה של היהדות", וכן את דבריו המפורסמים של אחד העם: "יותר משישראל שמרו את השבת – שמרה השבת אותם".

"על בית המשפט העליון מוטלת חובה מוגברת לכבד את קדושת השבת ולפעול במסגרת החריגים בצמצום ובזהירות יתר", נכתב בהחלטת הנציב. "הציפייה מהרכב שופטי בית המשפט העליון... היא שיתעטפו הן 'בגלימתם היהודית' והן 'בגלימתם הדמוקרטית'".



הנציב סיכם את החלטתו בקביעה מהדהדת: "הציבור מצפה שהדיון יתנהל תוך הגנה על ערכי היסוד של מדינת ישראל, כשהשבת תהיה נר לרגלם ואבן יסוד להתנהלותם. בענייננו, לא כך נעשה".