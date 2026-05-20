העיתונאי הבכיר מודה: כתבה כזאת על נתניהו לא תקרה

לקראת שידור הכתבה על גדי איזנקוט הערב בתכנית 'עובדה', העיתונאי הבכיר מודה: סרט כזה על נתניהו אנחנו לא יכולים לעשות"

תוכנית התחקירים "עובדה" תשדר הערב (רביעי) פרק מיוחד ויוצא דופן, פרי עבודה של שנה שלמה, במסגרתו ליווה במאי המערכת בן שני את הרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט. לקראת השידור, התראיין שני לתוכנית "שבע תשע" ברדיו 103FM, ושוחח עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי על מאחורי הקלעים של הפרויקט הממושך ועל השאלות הפוליטיות הבלתי נמנעות שעולות ממנו.

במהלך המפגש, אתגרו המראיינים את שני לגבי המניעים של איזנקוט לאפשר למצלמות להיכנס לחייו בתקופה כה רגישה. שני העדיף להתמקד בתפקידו המקצועי ואמר: "אני מחכה לראות מה יהיו התגובות אחרי השידור הערב, כי לדעתי יהיו הרבה דעות ופרשנות על העניין. אני לא מתעסק במה המוטיבציה שלו, אני יודע מה המוטיבציה שלי – להיות שם בכמה שיותר מקומות שאני יכול להיות כדי להביא את מה שראיתי בעיניים לצופים של 'עובדה'". הוא הוסיף כי הוא מודע למורכבות: "אני יודע שיש סיבה למה נתנו לי להיכנס, ויש סיבה למה חוששים בדרך כלל להכניס מצלמות".

קמפיין פוליטי או תיעוד עיתונאי?

שני הרחיב על המורכבות שבתיעוד דמותו של איזנקוט, במיוחד לאור השמועות על תוכניותיו הפוליטיות העתידיות. "אצל איזנקוט הסיפור מורכב. לקחת אדם שכולנו מכירים את הסיפור שלו ולהפוך למישהו שתחשוב שיכול להיות ראש ממשלה, תרצה שיהיה ראש הממשלה שלך. הסיפור של ראש הממשלה נאמר בסביבה של איזנקוט, וזו אחת השאלות המסקרנות בפוליטיקה הישראלית".

כאשר נשאל ישירות האם התוכנית עשויה להצטייר כ"סוג של קמפיין לאדם שיהיה ראש ממשלה", הדף שני את הטענה והסביר את התפיסה העיתונאית שמנחה אותו: "התפקיד שלנו כעיתונאים הוא להביא לצופים שלנו את החומרים שמהם הם יכולים לקבל החלטה. אנחנו מנסים להביא תיעוד שהוא בלתי אמצעי – לא מסר מפרומפטר או ראיון מוקפד שנעשה בשידור חי והרבה פעמים בכלל לא נעשה, אלא לתת חומר כדי שאתה תחליט, וזו מהות העבודה העיתונאית".

"על נתניהו אנחנו לא יכולים לעשות סרט כזה"

במהלך השידור תהה עמיחי אתאלי האם שני היה מוכן לבצע פרויקט תיעודי ארוך טווח ומקיף כזה גם עם שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'. בתגובה לכך, השיב שני: "אני אגיד מי הכי מעניין אותי לעשות איתו פרויקט כזה".

אתאלי ניחש מיד שמדובר בראש הממשלה בנימין נתניהו, ושני אישר זאת ללא היסוס, תוך שהוא מצר על חוסר הנגישות המוחלט של התקשורת אליו: "ברור. אם הייתה לי אפשרות עם כל אחד – הבעיה שלא נותנים. הבעיה שסרט כזה על נתניהו אנחנו לא יכולים לעשות".