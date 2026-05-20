בן גביר מסרב להתנצל: "ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות"

אחרי שיצר גל גינויים בינלאומיים עם סרטון פעילי המשט הכפותים, גם כעת השר בן גביר מסרב להתנצל ורומז לתבוסתנות מצד מבקריו, בדגש על זר החוץ גדעון סער.
בן גביר התייחס לדבריו החריפים של סער ורמז כי הוא עדיין לא הבין את השינוי שנדרש שישראל תעבור: "יש כאלה בממשלה שעדיין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור". הסביר בן גביר.
והפנה ביקורת נוקבת אל עבר השר סער: "מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות".
בן גביר התחייב: "מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השנייה".
