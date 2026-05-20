בן גביר מסרב להתנצל: "ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות"

גם לאחר שהסרטון שפרסם יצר התנגשות מדינית עם איטליה, וגרר גל של גינויים, כולל מצד שר החוץ של ישראל גדעון סער שהאשים את בן גביר בנזקים מדיניים, השר מסרב לחזור בו

אחרי שיצר גל גינויים בינלאומיים עם סרטון פעילי המשט הכפותים, גם כעת השר בן גביר מסרב להתנצל ורומז לתבוסתנות מצד מבקריו, בדגש על זר החוץ גדעון סער.

לשכת השר בן גביר

בן גביר התייחס לדבריו החריפים של סער ורמז כי הוא עדיין לא הבין את השינוי שנדרש שישראל תעבור: "יש כאלה בממשלה שעדיין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור". הסביר בן גביר.

והפנה ביקורת נוקבת אל עבר השר סער: "מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות".

בן גביר התחייב: "מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השנייה".