מטרים ממסגד: הושמד אתר אמל"ח של חיזבאללה שהוסווה כמרפאה

צה"ל חושף שוב את "החסות הכפולה" והצינית שבה משתמש חיזבאללה כדי להגן על תשתיות הטרור שלו: ביום שני האחרון ביצעו כוחות צה"ל תקיפה ממוקדת במרחב צור שבדרום לבנון, והשמידו אתר ששימש את ארגון הטרור לייצור אמצעי לחימה.

על פי פרטי האירוע, המודיעין הישראלי זיהה כי האתר הוקם בתוך מבנה ששימש כמרפאה אזרחית למתן שירותי רפואה. אולם, מה שהופך את האירוע לחמור אף יותר הוא המיקום שבחר חיזבאללה לאותו "מפעל": המבנה הוקם במרחק של מטרים בודדים בלבד ממסגד פעיל.





ההחלטה למקם את אתר ייצור הנשק בנקודה שחוסה גם תחת מתקן רפואי וגם תחת מבנה דת אינה מקרית. מדובר בניסיון ברור של חיזבאללה להקשות על תקיפה ישראלית, מתוך הנחה שצה"ל יימנע מפגיעה סמוך למסגד, ובכך להפוך את המתפללים ואת המטופלים במקום למגן אנושי בעל כורחם.

זמן קצר לאחר תקיפת המבנה, זוהו במקום פיצוצי משנה רבים ועזים. בצה"ל מדגישים כי הפיצוצים הללו מהווים הוכחה חותכת להימצאותם של חומרי נפץ ואמצעי לחימה רבים שהוסלקו בתוך אותה "מרפאה" הסמוכה למסגד.





אתר ליצור אמצעי לחימה צילום: דובר צה"ל

במערכת הביטחון שבים ומתריעים על דפוס הפעולה המוכר והמסוכן של חיזבאללה באזור. "ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לפעול בסמוך ומתוך תשתיות אזרחיות, בהן מבני דת ומתקני רפואה", נמסר מדובר צה"ל בעקבות התקיפה. צה"ל הדגיש כי חיזבאללה מנצל באופן ציני את האתרים הללו, שנועדו לשרת את האוכלוסייה, על מנת להסתיר ולייצר נשק שנועד להוציא לפועל מתווי טרור נגד ישראל, תוך סיכון חייהם של תושבי לבנון.