מגיש חדשות 12 תחת מתקפה ברשת: "תחזור בך מיד, אנטישמי!"

מגיש ערוץ 12 ערד ניר, התייחס לראיונו של טאקר קרלסון בחדשות 13, וחטף על דבריו ברשת.

תחילה נזכיר כי טאקר ידוע בדעותיו האנטישמיות ובדבריו בכל הפלטפורמות השונות נגד מדינת ישראל.

ניר כתב בדבריו: "‏ראיון חשוב מאוד, ישראל לא מדינה דמוקרטית כי היא שולטת במיליוני פלשתינים ללא זכויות. גם ארה״ב לא-הממשל לא מיצג את העם, ישראל המדינה האלימה ביותר בעולם. מחסלת סידרתית. ראש ממשלת ישראל דחף את נשיא ארה״ב למלחמה באיראן שפוגעת בארה״ב, וישראל מתנהלת בעזה באופן דוחה ולא מוסרי".

הגולשים התחלחלו מדבריו ותקפו אותו בחריפות: "איכס, אתה אנטישמי בדיוק כמו שהוא", "לא אני לא מאמין למה שקראתי עכשיו, אתה מבין שהוא אנטישמי שונא יהודים ושונא גם אותך?"



