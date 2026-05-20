העקיצה של ביסמוט לנפתלי בנט: "לא שזה יעזור לך..."

יו"ר ועדת חוץ וביטחון התייחס היום (רביעי) לאיומים של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ועל אמירתו נגד חוק הגיוס ועקץ בחזרה.
נזכיר כי בנט כתב: "אני בדרכי עכשיו למשכן הכנסת, כדי לבלום את הממשלה היוצאת מלחוקק ברגעיה האחרונים את חוק ההשתמטות המתועב. זאת על רקע ניסיונותיו הנואשים של נתניהו ללחוץ על חברי הקואליציה לבגוד בחיילי צה"ל ובצו מצפונם.
לא ניתן להם להפקיר את חיילי צה"ל. אנחנו נשמור על החיילים. ברית המשרתים תביס את ברית המשתמטים". אלא שהודעתו זו הגיעה לאחר שהסתיימו הדיונים בעניין חוק הגיוס.
ביסמוט עקץ אותו וכתב: "בוקר טוב בנט. הדיון נגמר לפני שעתיים. ביום הבוחר שים שעון מעורר, לא שזה יעזור לך...".
