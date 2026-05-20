העקיצה של ביסמוט לנפתלי בנט: "לא שזה יעזור לך..."

נפתלי בנט ניסה לשגר מסר מאיים, אלא שהגולשים לגלגו עליו על כך. ח"כ ביסמוט לא נשאר חייב ועקץ: "לא שזה יעזור לך"

יו"ר ועדת חוץ וביטחון התייחס היום (רביעי) לאיומים של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ועל אמירתו נגד חוק הגיוס ועקץ בחזרה.

נזכיר כי בנט כתב: "‏אני בדרכי עכשיו למשכן הכנסת, כדי לבלום את הממשלה היוצאת מלחוקק ברגעיה האחרונים את חוק ההשתמטות המתועב. ‏זאת על רקע ניסיונותיו הנואשים של נתניהו ללחוץ על חברי הקואליציה לבגוד בחיילי צה"ל ובצו מצפונם.

‏לא ניתן להם להפקיר את חיילי צה"ל. ‏אנחנו נשמור על החיילים. ‏ברית המשרתים תביס את ברית המשתמטים". אלא שהודעתו זו הגיעה לאחר שהסתיימו הדיונים בעניין חוק הגיוס.

ביסמוט עקץ אותו וכתב: "‏בוקר טוב בנט. הדיון נגמר לפני שעתיים.‏ ביום הבוחר שים שעון מעורר, לא שזה יעזור לך...".