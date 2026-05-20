השפית חושפת: "מנהל המסעדה נגע בי במונית - קפאתי"

רותי רוסו חזרה בפוסט אישי לתקופה שבה עבדה במסעדה יוקרתית בניו יורק, וסיפרה על רגע מטריד שחוותה מול מנהל בכיר - ועל התגובה המפתיעה של השף דיויד ברק, ששינתה את הכול תוך יומיים בלבד

עוד לפני שפרשת "מי טו" טלטלה את עולם המסעדנות, השפית רותי רוסו חוותה רגע מטריד מול מנהל בכיר במסעדה יוקרתית בניו יורק. עכשיו, 25 שנה אחרי, היא נזכרת איך השף המפורסם דיויד ברק בחר לפעול.

"קפאתי במקום"

בפוסט אישי שפרסמה, חזרה השפית רותי רוסו לתקופה שבה הייתה טבחית צעירה בניו יורק, בזמן שניסתה לממן את לימודיה ולהשתלב בעולם המסעדנות הקשוח.

לדבריה, באחד הערבים הציע לה מנהל המסעדה שבה עבדה - גבר מבוגר ובכיר ממנה בהרבה - טרמפ במונית הביתה. רגע לפני שירדה, הוא הניח יד על הירך שלה ואמר בחיוך: "יש יותר מדי פיתויים במונית הזאת".

"קפאתי במקום. לא היה לי מושג מה לעשות", כתבה רוסו, והוסיפה שאפילו ייתכן שחייכה בחזרה מתוך הלם ומבוכה.

השיחה המביכה עם דיויד ברק

יום לאחר מכן, סיפרה רוסו כי שיתפה את השף דיויד ברק במקרה - למרות שהיחסים ביניהם לא היו אישיים במיוחד. היא הודתה שהיה לה ברור שאף אחד לא באמת ייגע במנהל בכיר כל כך, אבל פחדה מהמשך העבודה לצידו.

אלא שלדבריה, ברק הקשיב עד הסוף - ויומיים לאחר מכן המנהל כבר לא עבד במסעדה.

"אני חושבת שאתקשר להגיד תודה"

רוסו סיימה את הפוסט בכך שהסיפור עלה לה בעקבות פוסט אחר שראתה ברשת, וכתבה: "אני חושבת שאתקשר להגיד תודה".

הפוסט הצליח לעורר לא מעט תגובות ברשת - בעיקר סביב העובדה שהאירוע התרחש שנים רבות לפני שמושגים כמו "מי טו" או שיח על יחסי מרות הפכו לחלק מרכזי מהשיח הציבורי.