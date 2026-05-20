ירון אברהם נשאל מתי תהיה תקיפה באיראן; כך הוא השיב

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, קיים סשן שאלות תשובות עם עוקביו, ונשאל מתי תהיה תקיפה באיראן

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, קיים סשן שאלות ותשובות בחשבון האינסטגרם שלו, אשר במהלכו עוקביו שאלו אותו בנוגע לתקיפה באיראן.

אברהם נשאל האם הוא מעריך שתתרחש תקיפה בקרוב. אברהם השיב: "אני לא יודע לקבוע באופן ספציפי אבל ההערכה שאנחנו בימים מכריעים, מתי בדיוק קשה לקבוע". עוד הוסיף כי לדעתו "הסיכוי נמוך" שהמהלך יבוטל, אך סיכם בזהירות: "מדובר בטראמפ".

בנוסף, אברהם נשאל כיצד זה לעבוד בחדשות 12, והשיב: "הגשמת חלום, כיף, שליחות, סיפוק, טרלול, טוב, קשה לפעמים, הכי מעניין ומפתיע שיש, מקום שהוא בית ומשפחה".

בהמשך לעימות של אברהם מול מגיש ערוץ 14, הוא נשאל איך יחסיו עם שמעון ריקלין בימים אלו והשיב: "אני בז למה שנהיה ממנו".

