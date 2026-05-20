פיקוד העורף מעדכן: הוסר החשש לחדירת מחבלים בשומרון

דיווח ראשוני: פיקוד העורף הוציא התראה כעת (רביעי) ביישוב נופים שבשומרון בשל חשש לחדירת מחבלים.

מדובר צה"ל נמסר כי "לפני זמן קצר, הופעלה התרעה ביישומון פיקוד העורף על חשש לאירוע ביטחוני ביישוב נופים שבחטיבת אפרים, בעקבות זיהוי של חשודים בתוך היישוב".

"כוחות צה"ל סורקים במרחב וכוחות נוספים הוקפצו לנקודה" הובהר. "צה"ל נמצא בקשר שוטף עם התושבים וגורמי הביטחון במרחב".

אחרי כ-20 דקות, פיקוד העורף עדכן כי נשלל החשש לאירוע חדירת מחבלים, כשהתושבים הורשו לצאת מהבתים ולנוע באזור ללא הגבלה. לאחר מכן, צה"ל הסביר כי "לאחר סריקות של כוחות הביטחון במרחב, זוהה אזרח ישראלי תושב היישוב בסמוך לגדר. אין חשש לאירוע ביטחוני".