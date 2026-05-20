אחרי "זגורי אימפריה": זה הפרויקט החדש והמפתיע של מאור זגורי

"כל האנשים שאני אוהב נמצאים שם": מאור זגורי בראיון לסרוגים

"כל האנשים שאני אוהב נמצאים שם": מאור זגורי בראיון לסרוגים צילום: בראיון לסרוגים.

אחרי שסיים את העונה השלישית של זגורי אימפריה, מאור זגורי כבר מסתער על פרויקט חדש ומסקרן במיוחד: עיבוד בימתי לסיפור חייו של פבלו אסקובר

אחרי שסגר את העונה השלישית של זגורי אימפריה, היוצר והבמאי מאור זגורי כבר מסתער על הפרויקט הבא שלו - והוא רחוק מאוד מבאר שבע. לפי פרסום ב-mako, זגורי יביים עיבוד בימתי חדש לסיפור חייו של ברון הסמים הקולומביאני פבלו אסקובר.

מהמסך לבמה

השם של אסקובר כבר מזוהה בכל העולם בזכות Narcos, שהחזירה את הסיפור שלו למרכז השיח התרבותי. עכשיו, הסיפור הדרמטי והאלים של אחד האנשים המסוכנים בעולם יקבל חיים חדשים - הפעם על הבמה, בעיבוד תיאטרלי חדש שעליו יחתום זגורי.

מפתיע: השם שבחרו חן אמסלם ומאור זגורי לבנם צילום: (צילום: רפי דלויה)

ההפקה שכבר מכוונת לחו"ל

מאחורי הפרויקט עומד "התיאטרון הישראלי", כשאת ההפקה מוביל המפיק אסי סתיו. לפי הדיווחים, סתיו מחזיק בזכויות הבלעדיות בעולם לעיבוד בימתי של סיפורו של אסקובר - והכוונה היא לא להסתפק רק בישראל.

מדובר בהפקה בינלאומית שאמורה לעלות בהמשך גם במדינות נוספות ברחבי העולם, כשההשקה הראשונה מתוכננת דווקא כאן בישראל.

מתי זה יקרה?

לפי הפרסום, זגורי כבר חתם לאחרונה על חוזה עם חברת ההפקה ויעבוד בתקופה הקרובה על עיבוד הסיפור לבמה. ההצגה צפויה לעלות לראשונה במהלך שנת 2027.