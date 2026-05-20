החייל שנענש בגלל שענד פאץ' משיח - עותר לבג"ץ

לוחם הנח"ל שנשלח למחבוש בגלל שענד פאץ' משיח, הגיש עתירה לבג״ץ נגד הרמטכ״ל והפרקליט הצבאי הראשי

לוחם הנח"ל שנשלח למחבוש ל-30 בגלל שענד פאץ' משיח, הגיש היום (רביעי) עתירה לבג״ץ נגד הרמטכ״ל והפרקליט הצבאי הראשי. אמש, פנה הלוחם אל הפרקליטות הצבאית, ומאחר שהיא לא השיבה במשך יממה לדרישתו להשתחרר ממעצר, הוא הגיש את העתירה.

על פי הדיווח של דורון קדוש, הלוחם שב וטוען, באמצעות עורך דינו רן כהן רוכברגר, כי מעצרו אינו חוקי - משום שמפקד חטיבת הנח״ל שפט אותו ללא סמכות, שכן הפקודות הצה״ליות לא מתירות לשפוט לוחם למחבוש ממושך על עבירת ״הופעה ולבוש״.

נזכיר כי אמש, מפקד פיקוד הדרום המתיק בעשרה ימים את עונשו של החייל, בהמלצת מח"ט הנח"ל ומפקד אוגדה 162, לאחר שהחייל "הביע חרטה", הוחלט כי החייל ירצה 20 יום בכלא הצבאי, ולא 30 כפי שהוחלט בהתחלה.








