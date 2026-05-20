שופטי בג"ץ דוחים את טענות לפיד נגד יצחק עמית

בג"ץ דן בעתירת מכון זולת נגד יריב לוין, בדרישה לחייבו לשתף פעולה עם נשיא העליון יצחק עמית. היועמ"שית תומכת בעתירה, ואילו לוין טוען כי משרת הנשיא אינה מאוישת

בג"ץ דן היום (רביעי) בעתירה נגד שר המשפטים יריב לוין, שקוראת לחייב אותו לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית במינוי בעלי תפקידים.

העותרים מטעם מכון זולת - לשוויון וזכויות אדם, מבקשים לקבוע כי החלטת שר המשפטים להחרים את נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, ולא לשתף עמו פעולה - בטלה. בנוסף, הם מבקשים להוציא צו שיחייב את לוין לשתף פעולה עם עמית בהתאם לחוק.

נזכיר כי בפברואר הוציא בג"ץ צו על תנאי נגד לוין, המורה לו להסביר מדוע לא יפעל בשיתוף פעולה עם נשיא העליון כאשר הדבר נדרש לשם מימוש סמכויותיו. בכלל זאת, נדרש לוין לנקוט בצעדים הדרושים לצורך מינוי נשיאים וסגני נשיאים לבתי המשפט השונים, מינוי שופטים עמיתים, מינוי רשמים לבתי המשפט השונים ומינוי שופטים או שופטים בדימוס לכהונה בוועדות שחרורים. כעת בג"ץ דן בשאלה האם הצו יהפוך למוחלט.

עו"ד ציון אמיר שמייצג את לוין, פנה לשופטים ונתן להם דוגמה מהחוק בארה"ב, השופט גרוסקופף השיב לו: "מערכת המשפט בארה"ב כבודה במקומה מונח, אבל אנחנו עדיין לא כפופים לארה"ב".

אמיר אף אמר לשופטים כי עליהם לייעץ לנשיא יצחק עמית, לוותר על סמכויותיו בעניין הצו על תנאי הספציפי הזה, ויעביר אותן למשנה לשופט נועם סולברג.

השופטים מזדעקים ולא מוכנים לקבל זאת.



