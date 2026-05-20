הטירוף סביב נועם בתן נמשך: תוך שעה בלבד כל ההופעות נמכרו

ההייפ סביב נועם בתן ממשיך לשבור שיאים: תוך כשעה בלבד מרגע פתיחת המכירה, כל שלושת המופעים שלו בבארבי נמל יפו הוכרזו כסולד אאוט. בעקבות הביקוש המטורף נפתחו שני מופעים נוספים באמצע אוגוסט

הטירוף סביב נועם בתן ממשיך לשבור שיאים: שעות בודדות אחרי שנפתחה היום המכירה למופעי הקיץ שלו ב-בארבי נמל יפו, כל שלושת המופעים הוכרזו כסולד אאוט.

לפי ההפקה, בתוך כשעה בלבד מרגע פתיחת המכירה אזלו כל הכרטיסים לשלושת הערבים - נתון שממחיש את ההייפ האדיר סביב בתן מאז המקום השני באירוויזיון 2026.

מהלך חכם במיוחד של ההפקה

נראה שבהפקה של בתן הבינו בדיוק את הטיימינג: במקום להיעלם לתקופה או לקחת הפסקה אחרי האירוויזיון, כמו שלא מעט נציגים נוהגים לעשות, הוחלט ללכת דווקא על מהלך הפוך - ולפתוח מופעים כמעט מיד אחרי החזרה לישראל.

המהלך התברר כמוצלח במיוחד. בעוד שבדרך כלל אמני אירוויזיון מחכים תקופה מסוימת לפני שהם מכריזים על הופעות גדולות, אצל בתן לא עברו אפילו כמה ימים מאז הגמר בווינה - וכבר נפתחה מכירת הכרטיסים למופעים הראשונים שלו מאז התחרות.

העיתוי, יחד עם הבאזז הגדול סביבו ברשתות והאהדה שקיבל מהקהל הישראלי, כנראה עשו את שלהם.

נועם בתן בשיחה עם הנשיא צילום: מתוך הסרטון של כאן 11

בעקבות הביקוש: נפתחו שני מופעים נוספים

בעקבות ביקוש השיא וההתנפלות על הכרטיסים, הוחלט לפתוח שני מופעים נוספים בתאריכים 15.8 ו-16.8.

ההכרזה מגיעה בזמן שנועם בתן עדיין נמצא בשיא החשיפה שלו מאז האירוויזיון - ונראה שהקהל הישראלי ממש לא מתכוון לתת לגל הזה להירגע בקרוב.