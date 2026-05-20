יוון אצלכם במטבח: המאפינס המלוחים שיגנבו את ההצגה בחג

בלי סיבוכים ובלי שמרים: מאפינס גבינות וזיתי קלמטה שהם שילוב מושלם בין מאפה חם, אוורירי ועשיר לבין הטעמים החדים של חופשה במיקונוס. חצי שעה עבודה – ומרכז השולחן שלכם סגור

כשחושבים על שולחן חג השבועות, הדבר הראשון שעולה לראש הוא פשטידות כבדות או מאפי שמרים שדורשים שעות של התפחה ועבודה. אבל השנה, הטרנד החם ביותר באירוח לוקח אותנו דווקא לכיוון קליל, מהיר ואינסטגרמי בהרבה.

הכירו את מאפינס הגבינות והזיתים בסגנון יווני. המאפים האישיים האלה מצליחים לעשות את הבלתי ייאמן: הם מספקים את אותו קראנץ' חמאתי מבחוץ ורכות עננים מבפנים, בזמן שההכנה שלהם מסתכמת בקערה אחת, חמש דקות ערבוב ומינימום כלים בכיור. השילוב בין המליחות של גבינת הפטה, העושר של השמנת החמוצה והקיק החמצמץ של זיתי הקלמטה, הופך אותם לביס המושלם לצד סלט ירקות רענן או כוס יין לבן קר.

הנה כל מה שאתם צריכים כדי להביא את הטברנה אליכם הביתה.

המצרכים (לכ-12 מאפינס חגיגיים)

2 כוסות קמח תופח (או קמח רגיל עם שקית אבקת אפייה)

1 גביע (200 גרם) שמנת חמוצה (רצוי 15% שומן ומעלה)

100 גרם חמאה מומסת (לא רותחת)

2 ביצים בגודל L

150 גרם גבינת פטה או בולגרית איכותית, מפוררת גס

1 כוס (מאה גרם) גבינה צהובה או קשקבל, מגוררת

חצי כוס זיתי קלמטה מגולענים, חתוכים גס

לשדרוג העיטור (לא חובה): מעט אורגנו יבש או שומשום לפיזור מעל

אופן ההכנה: צעד אחר צעד

1. הבסיס הרטוב

בקערה גדולה, טורפים יחד את השמנת החמוצה, החמאה המומסת והביצים עד לקבלת בלילה אחידה וחלקה.

2. חגיגת הגבינות

מוסיפים אל הקערה את גבינת הפטה המפוררת, הגבינה הצהובה המגוררת וזיתי הקלמטה. מערבבים קלות כדי שהתוספות יתפזרו בצורה שווה בבלילה.

3. הסוד לאווריריות

מוסיפים את הקמח התופח לקערה. עכשיו מגיע השלב החשוב ביותר: בעזרת מרית או כף עץ, מקפלים את התערובת רק עד שהקמח נטמע והוא כבר לא לבן. ערבוב יתר ישים קץ לאווריריות ויהפוך את המאפינס לדחוסים.

4. לתנור

משמנים היטב תבנית מאפינס (או משתמשים בעטרות נייר/מנז'טים). מחלקים את התערובת באופן שווה בין השקעים (הם צריכים להיות מלאים עד כ-3/4 מגובהם). אם רוצים, זה הזמן לפזר קמצוץ אורגנו יבש או שומשום מלמעלה.

5. האפייה

מכניסים לתנור שחומם מראש ל-180°C ואופים במשך 20-25 דקות. המאפינס מוכנים כשהם תפוחים, זהובים-שחומים בחלקם העליון, וקיסם שננעץ במרכזם יוצא יבש עם פירורים לחים בלבד.