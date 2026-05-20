יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על מלי לוי

מדוגמנות בגיל 16, דרך "אקזיט" ו"השיר שלנו" ועד העונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים" - מלי לוי ממשיכה להמציא את עצמה מחדש גם אחרי יותר משני עשורים בתעשייה. לרגל יום הולדתה, חזרנו ל־10 דברים שאולי לא ידעתם על אחת הנשים הכי מוכרות בביצה הישראלית

היא התחילה בכלל כמלכת יופי מירושלים, הפכה לאחת הנשים הכי מוכרות על המסך - ובדרך גם ניסתה קריירת שירה, שיחקה בדרמות הגדולות בישראל והגיעה עד טקס המשואות. לרגל יום הולדתה של מלי לוי, חזרנו ל-10 עובדות מעניינות על הכוכבת שמצליחה להישאר רלוונטית כבר יותר משני עשורים.

1. השם האמיתי שלה הוא בכלל מלכה

מלי לוי נולדה בשם מלכה לוי במבשרת ציון, כבת זקונים מתוך ארבעה אחים. עם השנים הכינוי "מלי" הפך לשם שמזוהה איתה בכל בית בישראל.

2. היא זכתה בתואר "מיס ירושלים"

עוד לפני הפרסום הגדול, מלי זכתה בתחרות יופי בירושלים - ומשם הדרך לעולם הדוגמנות כבר הייתה קצרה במיוחד.

3. אקזיט הפכה אותה לכוכבת נוער

בתחילת שנות ה-2000 היא הייתה חלק מנבחרת המנחים של "אקזיט", תוכנית הנוער האייקונית של ערוץ 10, שהפכה אותה לאחת הדמויות הכי מוכרות על המסך.

4. היא ניסתה גם קריירת שירה

מלי לא הסתפקה במשחק והנחיה: היא הוציאה שירים, הקליטה אלבום ואפילו הייתה חלק מלהקה יחד עם בעלה שמעון גרשון ואחיו. השיר "שמיים כחולים" הפך ללהיט לא קטן.

5. כיכבה בכמה מהסדרות הכי מוכרות בארץ

מ"השיר שלנו", דרך "מסודרים" ו"סרוגים" ועד "מלכת היופי של ירושלים" - לוי הצליחה להישאר רלוונטית כמעט בכל עשור בטלוויזיה הישראלית.



6. הייתה מועמדת לפרס אופיר

על תפקידה בסרט "פלאפל אטומי", מלי הייתה מועמדת לפרס אופיר לשחקנית המשנה הטובה ביותר - אחד ההישגים הבולטים בקריירת המשחק שלה.

7. גם בהוליווד סימנו אותה

בשנת 2018 השתתפה בסרט האמריקאי "המלאך", מותחן ריגול בינלאומי שזכה לחשיפה עולמית בנטפליקס.

8. היא נשואה לאחד הכדורגלנים הכי מוכרים בישראל

מאז 2003 היא בזוגיות עם כדורגלן העבר שמעון גרשון. השניים נחשבים לאחד הזוגות היציבים והמוכרים בביצה המקומית ויש להם שלושה ילדים.

9. בקרוב תכבוש גם את רחבת הריקודים

בעונה הקרובה של "רוקדים עם כוכבים", מלי צפויה לעלות לרחבה יחד עם הרקדן דני יוטמן. השניים כבר מעוררים לא מעט באזז עוד לפני שעלו לפרקט.

10. נבחרה להנחות את טקס המשואות

אחד השיאים הגדולים בקריירה שלה הגיע ב-2026, כשנבחרה להנחות את טקס הדלקת המשואות בהר הרצל לצד רותם כהן.