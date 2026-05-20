מבית חב"ד לבמה עם מיילי סיירוס: זו הכלה הכי מפתיעה בחתונמי

העונה החדשה של "חתונה ממבט ראשון" (קשת 12) מביאה איתה בכל פעם סיפורים אנושיים מרתקים, אבל נראה שהכלה שתופיע בפרק הקרוב (שבת) עומדת לשבור את כל השיאים ולהשאיר את המומחים ואת הצופים בהלם.

הכירו את לייקי, בת 31, כנרת מחוננת שלמדה במוסד היוקרתי "ג'וליארד" בניו יורק. מי שעקב מקרוב אחרי במות הענק בעולם, אולי זוכר אותה מופיעה לצד שמות ענקיים כמו לא אחרת מאשר כוכבת הפופ הבינלאומית, מיילי סיירוס.

אבל הרקע המוזיקלי המפואר הוא רק חלק קטן מהסיפור המטורף שלה. לייקי מגיעה בכלל מעולם אחר לחלוטין: היא חרדית לשעבר, שגדלה במשפחה חב"דניקית הדוקה. בעוד שהיא בחרה לצאת בשאלה ולכבוש את הבמות הכי נחשבות בעולם, משפחתה נותרה חרדית לחלוטין.

בפרומו שנחשף, ניתן לראות את המפגש המרגש והמשעשע בינה לבין הוריה, שמתגוררים בבית מלא בספרי קודש אך מגיבים בהומור ובאהבה גדולה להחלטה שלה להשתתף בתוכנית. "אני רוצה לראות את החתן הצעיר הזה", אומר אביה בחיוך.

איך יגיב החתן כשיגלה שהוא מתחתן עם כנרת בינלאומית שחצתה שני עולמות כל כך מנוגדים? ואיך תיראה החתונה שמשלבת בין משפחה חרדית לבין כלה מעולם הפופ הניו-יורקי? כל התשובות במוצאי שבת