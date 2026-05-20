התפתחות בפרשת רצח תאיר ראדה ז"ל

צעד דרמטי. המשטרה הקימה צוות חקירה שבודק כבר שנה האם לפתוח מחדש את תיק הרצח של תאיר ראדה, כך דיווחה היום (רביעי) יעל יפה בחדשות 12.

למרות זאת, אילנה ראדה, אמה של תאיר ראדה ז"ל, ועורכת דינה טל בן אבן, מאשימות את המשטרה במריחת זמן מכוונת בבדיקת רצח הילדה. שלוש שנים לאחר שזיכויו של רומן זדורוב הפך לחלוט, טוענות השתיים כי הצוות המיוחד שהוקם לבחינת הראיות גורר רגליים ולא ביצע פעולות חקירה משמעותיות שיובילו לפתיחת התיק מחדש.

הצוות המיוחד, בראשות נצ"מ אבי אוחיון, הוקם לפני כשנה כדי לבחון האם יש מקום לפתוח מחדש את חקירת הרצח שאירע לפני 20 שנה. רפ"ק בדימוס עו"ד טל בן אבן, לשעבר ראש מחלק חקירות ביחידה הארצית לחקירות הונאה להב 433, המייצגת את ראדה בהתנדבות, מתחה ביקורת חריפה על עצם הקמת הצוות. "זה דבר חריג, המציאו כאן משהו שלא קיים: צוות שבודק אם לפתוח את התיק", אמרה בן אבן. "אני לא מכירה דבר כזה, או שפותחים את התיק או שלא".

במשטרה דחו את הטענות ומסרו בתגובה כי מדובר בתיק חקירה מורכב וכי צוות החקירה פועל במטרה להגיע לחקר האמת. עוד נמסר מהמשטרה כי פניית עורכת הדין תיענה בדרכים המקובלות ולא דרך כלי התקשורת. בן אבן מזהירה כי אם לא יתקבל מענה המורה על חקירה אקטיבית, היא ואילנה ראדה יעתרו לבג"ץ כדי לחייב את המשטרה לפעול.