מה עם עולם המשחק? עמוס תמם עושה מעבר מפתיע למונדיאל

עמוס תמם בשינוי קיצוני: כך הוא נראה היום צילום: תמם לפני השינוי (אורטל דהן זיו)

אחרי שנים שבהן כיכב בסדרות הכי גדולות בישראל, עמוס תמם עושה תפנית מפתיעה בקריירה: השחקן האהוב נבחר להוביל את אולפן מונדיאל 2026 של ערוצי ספורט 1. אז מה בדיוק מחכה לו על המסך, ואיך הוא הגיע מהדרמות הכי גדולות בישראל למגרש של הגדולים בעולם

הג'וב החדש והמסקרן של עמוס תמם כבר לא קשור לעולם המשחק: רגע לפני שריקת הפתיחה של מונדיאל 2026, השחקן האהוב קוטף את אחד התפקידים הכי נוצצים על המסך - ויוביל את אולפן המונדיאל של ערוצי ספורט 1. אחרי שנים של סדרות דרמה מצליחות, תפקידי אייקון וזכיות בפרסים, תמם נכנס עכשיו למגרש אחר לגמרי - עולם הספורט.

מהמגרש של הדרמות - למגרש של המונדיאל

תמם נבחר לשמש כמנחה הראשי של שידורי המונדיאל מטעם צ'רלטון, ובמהלך הטורניר הוא צפוי להוביל את המשדרים המרכזיים, לראיין, לנתח ולהגיש את תוכניות הליווי סביב אירוע הספורט הגדול בעולם.

הבחירה בו לא מקרית. לאורך השנים תמם הפך לאחד השחקנים הכי אהובים ומוערכים בישראל, עם רזומה שכולל את "סרוגים", "עספור", "מנאייכ", "אחת אפס אפס" ועוד שורת תפקידים שהפכו אותו לפנים מוכרות כמעט בכל בית בישראל.

לא רק שחקן

מעבר לקריירת המשחק, הוא גם הוכיח לא מעט פעמים יכולות הגשה ונוכחות טלוויזיונית חזקה, כזאת שיודעת להחזיק שידור חי בפריים טיים. עכשיו, בצ׳רלטון מקווים שהכריזמה הזאת תעבוד גם מול קהל אוהדי הכדורגל.

עוד תפנית בקריירה

עבור תמם, מדובר בעוד צעד מפתיע בקריירה שכבר עשתה כמעט הכול - מתיאטרון הקאמרי ועד סדרות אקשן, מדרמות כבדות ועד פריים טיים משפחתי. ועכשיו? גם המונדיאל נכנס לרשימה.