אשתו של איתמר ספיר ספדה לו: "מפחיד כמה שמעייני דומה לך"

מאות משתתפים כעת (רביעי) בהלווייתו של רס״ן (במיל׳) איתמר ספיר הי״ד בבית העלמין הצבאי ברעננה.

ספיר, בן היישוב עלי, נפל בקרב בדרום לבנון והותיר אחריו את רעייתו רואי, בנו הפעוט מעיין, הוריו יהודה וריבקי, אחיו ומשפחה גדולה וכואבת.

רואי ספיר, רעייתו של איתמר, ספדה לו בדמעות: "אהוב שלי, התקשרתי אליך אחרי שהודיעו שאתה מת, כי הייתי בטוחה שזה לא נכון. אני מוקפת באנשים, אבל בלעדיך — אז מה זה שווה בכלל. אתה הכול בשבילי ובשבילנו. איך ממשיכים? האם ממשיכים? איתך הכול היה אפשרי.

תמיד היו לך סטנדרטים גבוהים לחיים האלה. תמיד היו לך סטנדרטים גבוהים לחיילים שלך. אהוב שלי, אני צריכה לבקש ממך שתיתן לי סימנים מדי פעם. תודה על שנים כל כך טובות ביחד. תודה שעשית אותי מאושרת. תודה על מעייני. פתאום מפחיד אותי כמה הוא דומה לך. הלוואי שיהיה דומה לך גם באופי. היית אבא אוהב בלי גבול".