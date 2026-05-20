הדואט של יובל גולד ושירה זלוף הולך לגעת לכם בלב

ובל גולד ושירה זלוף משיקים את "מחר יבוא מחר" – הצצה חשופה למערכת יחסים בזמן מלחמה, והמנון לכל מי שמנסה פשוט לחיות את הרגע

כששני מוזיקאים מוכשרים שהם גם חברים קרובים כבר שנים ארוכות נכנסים יחד לאולפן, זה רק עניין של זמן עד שמשהו קסום יקרה. התוצאה של המפגש הזה היא "מחר יבוא מחר" – סינגל משותף ומסקרן של יובל גולד ושירה זלוף.

השיר, שנכתב בעיצומה של המלחמה ובתקופה שבה המציאות הישראלית מרגישה כמו רכבת הרים של חוסר ודאות, מציע הצצה חשופה ואינטימית לרגעים בתוך מערכת יחסים מורכבת. אבל מעבר לסיפור האהבה, הוא מביא איתו מנטרה שכולנו זקוקים לה כרגע: הרצון להיאחז בציפורניים ברגע הזה, בלי לחשוב על מה שיוליד יום.

"נאהב חזק היום ושמחר יבוא מחר"

בשורה התחתונה, מדובר בהמנון של "כאן ועכשיו" – תזכורת מדויקת לקחת נשימה, לחשוב קצת פחות, ולחיות קצת יותר את הרגעים היפים שיש לחיים להציע, דווקא כשהכל מסביב סוער. שיתוף הפעולה הזה לא רק נשמע מעולה, הוא פשוט מרגיש כמו החיבוק המוזיקלי שכולנו צריכים עכשיו.



