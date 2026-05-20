שקמה ברסלר שוברת שתיקה בפרשת טלי גוטליב

פרופסור שקמה ברסלר ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, מתייחסת לצעד של חברת הכנסת טלי גוטליב

מובילת המחאה, פרופ' שקמה ברסלר, תקפה בחריפות את חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד), בעקבות כוונתה של חברת הכנסת לפנות לוועדת הכנסת ולבקש חסינות פרלמנטרית. המהלך של גוטליב מגיע בעקבות הסערה שעוררה לאחר פרוץ המלחמה, אז פרסמה את שמו ופרטיו של בן זוגה של ברסלר המכהן כאיש שירות הביטחון הכללי, בטענה כי עשתה זאת במסגרת מילוי תפקידה.

בתגובה למהלך המתוכנן של חברת הכנסת בוועדה, שבה נהנית הקואליציה מרוב מובנה, הבהירה ברסלר כי מדובר בניצול פסול של כלי החסינות.

"סיכון במודע ובכוונת מכוון"

ברסלר יצאה נגד עצם האפשרות שחברת הכנסת תקבל הגנה מהכנסת על מעשיה, וכתבה כי "חסינות חברי כנסת לא נועדה על מנת לאפשר למי מהם לסכן במודע ובכוונת מכוון פעם אחר פעם את ביטחונו האישי של איש מערכת הביטחון".

בהמשך דבריה, התייחסה ברסלר גם לתוכן הדברים שפורסמו נגדה ונגד בן זוגה מאז פרוץ המלחמה, והוסיפה באופן חד-משמעי כי "החסינות הפרלמנטרית גם לא מאפשרת הפצת שקרים ודיבה".