אחרי ההתפתחויות בפרשה: רומן גופמן זומן להעיד בוועדה

ראש המוסד המיועד, רומן גופמן, זומן להעיד בפני ועדת גרוניס שתתכנס מחר, כך דווח הבוקר (רביעי) בערוץ 13.

נזכיר כי אמש, קבע בג"ץ כי עבודת הוועדה למינוי בכירים (ועדת גרוניס) בעניינו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד "לקתה בחסר". השופטים החזירו את העיסוק בפרשה לוועדה, לצורך השלמת פרטים ומסמכים חסרים.

החלטת השופטים דפנה ברק-ארז, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין ניתנה במסגרת עתירות שהגישו הנער אורי אלמקייס - שהופעל על-ידי גופמן - התנועה לטוהר המידות, התנועה למען איכות השלטון בישראל ופורום "חומת מגן לישראל".

לאחר מכן פורסם לראשונה בחדשות 13 כי אורי אלמקייס, שהופעל על-ידי גופמן, זומן להעיד בפני הוועדה ביום חמישי, וכך גם תא"ל ג'.

במסגרת השלמת ההליך, הוועדה תידרש לשמוע דברים מפי העותר אורי אלמקייס ומפי תא"ל ג', בהתייחס לתצהיר ולנספח שהגיש. לאחר מכן, תינתן לאלוף רומן גופמן הזדמנות להשלים את התייחסותו, והוועדה תהיה רשאית לזמן כל גורם דרוש אחר על פי שיקול דעתה. השופטים הבהירו כי הדיונים יתקיימו בהתאם לסדרים הרגילים הנוהגים בוועדה, אך הדגישו כי הנוגעים בדבר יופיעו בפניה ויענו לשאלותיה בעצמם, ללא ליווי של באי-כוחם.