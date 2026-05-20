משפחתה של היימנוט קסאו בתגובה לשמועות בפרשה

משפחתה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו, מגיבה היום (רביעי) לשמועות סביב התקדמות בחקירה בפרשה, ומוסרת כי לא עודכנה על כך כלל.

בהודעה נמסר כי "הוריה של החטופה היימנוט קסאו נדהמו לשמוע דרך התקשורת על התקדמות בחקירה. רק ימים ספורים קודם להצהרת המשטרה נפגשו נציגי המשפחה עם קציני המשטרה ולא עודכנו על שום התקדמות שהיא.

היימנוט נעלמה וחטופה כבר 815 יום ועד עכשיו לא התקבלה מהמשטרה שום אינפורמציה על מקום הימצאה או התנהלות החקירה וזאת על אף שהמקרה הועבר לטיפול להב 433, יחידה שאמורה להיות בעלת אמצעים מתקדמים. למעלה מזאת, עד היום לא מונה צוות חקירה מיוחד לשם מציאתה של היימנוט".

עוד מסרה המשפחה: "מן הראוי שאת העדכונים בחקירה המשפחה תקבל ישירות ע"י הקצינים האחראיים על החקירה ולא דרך התקשורת. היימנוט חייבת כבר לחזור הביתה ועל המשטרה לעשות הכל כדי להחזירה.

משפחתה של היימנוט דורשת הקמת צח״מ ייעודי שיעבור על כל חומרי החקירה וימצא כיווני חקירה חדשים תוך שימוש במיטב האמצעים הטכנולוגיים ואחרים הקיימים במשטרת ישראל".