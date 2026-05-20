מגיש ערוץ 14 צורח על רוטמן: "לא מתאים לך? לך!" | צפו

חבר הכנסת שמחה רוטמן, עלה לראיון אצל בועז גולן בערוץ 14, ששאל אותו שאלות סביב חוק הכותל ודרש להבין מדוע הוא לא קודם.

רוטמן התחיל לענות אלא שאז גולן קטע אותו בתקיפות והעל לתקוף אותו לכל אורך הראיון. בסיום, אמר גולן לרוטמן:

לא מתאים לך לשמוע את זה? אל תתראיין", ורוטמן הורד משידור.

המגיש ברוך קרא התייחס לכך וכתב: "‏שמחה רוטמן מרבה להתבכיין ולהתלהם בראיונות על האופן שבו מראיינים אותו (אצל מי שהוא עוד מתראיין בערוצים נורמליים), כשבסך הכל שואלים אותו שאלות עיתונאיות מתבקשות.

עכשיו תראו איך איך הוא מושפל על ידי בריון בערוץ 14, כאשר הוא, רוטמן, לא מספק לו, לבריון, תשובה מספקת למה לא עבר חוק ספציפי שהמראיין הבריון מאד חפץ בו. רוטמן הפחדן, בשונה מהאופן שבו הוא מתנהג בראיונות שמקיימים אתו עיתונאים אמיתיים, נשאר מנומס, נזהר לא ״להתחצף״ יותר מדי לגולן, ורק חוטף עוד ועוד כאפות ממנו. זו הדייסה שבישלת רוטמן. תהנה".



