'הפסדתי לתל אביב': חבר הקונגרס האנטי ישראלי הודח

חבר הקונגרס הרפובליקני תומאס מאסי מקנטקי הפסיד הלילה (בין שלישי לרביעי) בבחירות המקדימות של המפלגה הרפובליקנית, לאחר שנוצח בידי אד גלריין, לוחם קומנדו ימי לשעבר שזכה לתמיכה ישירה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

התוצאה נחשבת להישג משמעותי עבור טראמפ במאבקו מול מתנגדים בתוך המפלגה הרפובליקנית, וגם לניצחון בולט עבור ארגונים פרו־ישראליים, בהם איפא״ק והקואליציה היהודית־רפובליקנית, שהשקיעו סכומי עתק בקמפיין להדחתו של מאסי.

לפי הדיווחים בארצות הברית, המרוץ הפך לאחד היקרים ביותר בתולדות הפריימריז לבית הנבחרים, כאשר הוצאות הקמפיינים והפרסום חצו את רף 30 מיליון הדולרים.

מאסי, שמכהן בקונגרס מאז 2012, נחשב בשנים האחרונות לאחד המחוקקים הרפובליקנים הביקורתיים ביותר כלפי טראמפ. בין היתר הוא התנגד למלחמה מול איראן וטען כי המהלך מנוגד לחוקה האמריקנית ואינו תואם את הבטחות הבחירות של הנשיא.

בנוסף, היה מהדוחפים המרכזיים לחשיפת מסמכי פרשת ג׳פרי אפשטיין, צעד שיצר עימות ישיר מול ממשל טראמפ.

בישראל ובקרב ארגונים יהודיים בארצות הברית בלטה בעיקר עמדתו האנטי־ישראלית של מאסי. לאורך השנים הוא הצביע נגד סיוע ביטחוני וכלכלי לישראל, כולל נגד תקציבים למערכת “כיפת ברזל”, ואף היה הרפובליקני היחיד שהתנגד להצעת החלטה בקונגרס נגד אנטישמיות.

במהלך הקמפיין תקף טראמפ את מאסי בחריפות וכינה אותו “חבר הקונגרס הגרוע ביותר בהיסטוריה של המדינה”.

גם מצדו של מאסי נשמעו מתקפות נגד המעורבות הפרו־ישראלית בבחירות. הוא טען כי הכסף שזרם לקמפיין נגדו הפך את ההתמודדות ל“משאל עם” על השפעתה של ישראל בפוליטיקה האמריקנית.

באחת מהופעותיו אף לעג ליריבו גלריין וטען כי “מספר הטלפון שלו מתחיל בקידומת של תל אביב”, ברמז לקרבתו לגורמים פרו־ישראליים.

מאסי גם קידם לאחרונה הצעת חוק שנועדה לחייב את איפא״ק להירשם בארצות הברית כסוכן זר, מהלך שעורר סערה גדולה בוושינגטון.

הניצחון של גלריין מצטרף לשורת ניצחונות של מועמדים הנתמכים בידי טראמפ בפריימריז הרפובליקניים, במסגרת מאמציו לחזק את שליטתו במפלגה לקראת הבחירות הקרובות.