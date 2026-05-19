קטטה אלימה בין שני כוכבי טיקטוק מוכרים הסתיימה בכתבי אישום

הסכסוך המתוקשר בין שני יוצרי תוכן המוכרים מאוד בטיקטוק גלש לאלימות פיזית מחוץ לחדר כושר ברמת גן. על פי האישום, התגרה במקום גלשה לאלימות פיזית שבה שני המעורבים נפגעו. בתום חקירת משטרה, הוגשו נגדם כתבי אישום נפרדים

הסכסוך בין כוכבי הרשת אלירן דהן ואשר בן עוז (המוכר ככוכב ה"פוסקאס") חצה את גבולות המרחב הווירטואלי והסתיים בעימות פיזי אלים ברחוב – שהוביל כעת להגשת כתבי אישום נגד שניהם.

על פי פרטי האישום, הרקע לאירוע האלים הוא סכסוך ממושך ומתוקשר בין השניים. המתיחות החלה לאחר שדהן פרסם כתבת תחקיר בעניינו של בן עוז, מה שהוביל את האחרון להשיב אש ולתקוף בחזרה בסדרת ראיונות ופרסומים משלו ברשתות החברתיות.

העימות הפיזי שהוביל לכתבי האישום התרחש מחוץ לבניין בעיר רמת גן. על פי התיאור, דהן יצא מחדר הכושר שבו שהה, הבחין בבן עוז והחל לצלם אותו באמצעות מכשיר הטלפון הנייד שלו.

התיעוד התפתח במהירות לתגרה אלימה. בין השניים פרץ מאבק פיזי סוער שבמהלכו הם אף נפלו לקרקע. מכתב האישום שהוגש נגד דהן עולה כי במהלך המאבק הוא הכה את בן עוז פעמיים בראשו באמצעות הטלפון הנייד שהחזיק בידו. מנגד, כתב האישום שהוגש נגד בן עוז מייחס לו גרימת "חבלות של ממש" לדהן במהלך הקטטה.

בעקבות האירוע, פתחה תחנת המשטרה בבני ברק בחקירה, שבסיומה גובשה תשתית ראייתית והוחלט להגיש כתבי אישום נפרדים נגד כל אחד מהמעורבים בתקרית.