רשמית: הפועל באר שבע היא אלופת המדינה

מחזור 35 מטורף ברגעי ההכרעה של העונה: הפועל באר שבע מארחת את מכבי תל אביב ויודעת שניצחון, במקביל למעידה של בית"ר ירושלים בפתח תקווה, יסגור רשמית את סיפור האליפות. טירוף מוחלט בשני המגרשים

דרמת ענק בליגת העל, כאשר מאבק האליפות בין הפועל באר שבע לבית"ר ירושלים מגיע לנקודת הרתיחה שלו בשני מגרשים במקביל. מוליכת הטבלה מבירת הנגב מארחת באצטדיון טרנר את מכבי תל אביב במטרה לעשות את שלה, בעוד עיניה נשואות לאצטדיון שלמה ביטוח – שם מתארחת הטוענת לכתר, בית"ר ירושלים, אצל הפועל פתח תקווה למשחק של להיות או לחדול. התרחיש ברור לחלוטין: במידה ובית"ר ירושלים מאבדת נקודות והפועל באר שבע מנצחת, סיפור האליפות נסגר רשמית והחגיגות בדרום יצאו לדרך.

נכון לשלהי המחצית הראשונה, הנה תמונת המצב המטורפת והעדכנית משני המגרשים:

אצטדיון טרנר: הפועל באר שבע 4 - 2 מכבי תל אביב

האווירה המחשמלת בטרנר הניבה פתיחת משחק סוערת וקצבית במיוחד. כבר בדקה ה-2, חלוצה של באר שבע, איגור זלאטנוביץ', ספג כרטיס צהוב מהיר. אלא שבדקה ה-18 הוא תיקן ובגדול: באר שבע זכתה לכדור עונשין מ-11 מטרים, וזלאטנוביץ' דייק מהנקודה הלבנה כדי להקפיץ את היציעים האדומים באוויר.

מכבי תל אביב לא הרימה ידיים ובדקה ה-24 זכתה לפנדל משלה בצד השני, אותו תרגם הקשר דור פרץ לשער שוויון זמני. השמחה הצהובה החזיקה מעמד ארבע דקות בלבד: בדקה ה-28, התקפה נהדרת של האדומים הסתיימה ברשת, כאשר קינגס קאנגווה מצא את החיבורים (בישול של אמיר גנאח) והחזיר את היתרון היקר להפועל באר שבע. המארחת עושה את שלה ומחזיקה בכיס את תואר האליפות הווירטואלי.



בדקה ה- 36 סיסוקו חטף נהדר כדור בקו החצי, רץ קדימה ומסר כדור עומק נהדר לאנדרדה. הוונצואליאני המשיך עד הסוף והכניע את מרציאנו. תיקו 2 בטרנר

אצטדיון שלמה ביטוח: הפועל פתח תקווה 0 - 0 בית"ר ירושלים

במקביל במלאבס, הלחץ והמתח מרקיעים שחקים. בית"ר ירושלים עלתה לכר הדשא בידיעה שאין לה שום מרחב לטעויות, בסיום המשחק, לוח התוצאות מראה 0:0 מתוח במיוחד.

החבורה מהבירה מנסה ליזום וללחוץ על דוושת הגז, אך הפועל פתח תקווה עומדת בצורה עיקשת ומאורגנת על המגרש ומצליחה לתסכל את שחקני ההתקפה הירושלמים. אם שחקני בית"ר לא ימצאו את הרשת בהקדם, ובמקביל התוצאה בטרנר תישאר בעינה, צלחת האליפות תדרים סופית לבאר שבע עוד לפני שריקת הסיום של העונה