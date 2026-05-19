בשל פרשת ריגול: קבוצתו של דניאל פרץ נזרקה מגמר הפלייאוף

רעידת אדמה בצ'מפיונשיפ: סאות'המפטון, שהעפילה לגמר בוומבלי, הודחה רשמית מהמשחקים ועונשה יכלול גם הפחתת 4 נקודות בעונה הבאה. הסיבה: המועדון הודה כי ריגל וצילם בחשאי אימונים של יריבותיו, בהן מידלסברו שתחליף אותה בגמר. המועדון הגיש ערעור בהול

דרמת ענק חסרת תקדים מטלטלת את הכדורגל האנגלי ופוגעת ישירות בשוער הישראלי דניאל פרץ: קבוצתו, סאות'המפטון, הודחה היום (שלישי) רשמית ממשחקי פלייאוף העלייה לפרמייר ליג, ובנוסף ייגרעו ממאזנה ארבע נקודות בפתיחת העונה הבאה.

ההחלטה הדרמטית התקבלה על ידי ועדה משמעתית עצמאית של התאחדות הליגות (EFL), לאחר שהמועדון הודה בשורה של הפרות חמורות הנוגעות ל"פרשת ריגול" (Spygate) שהסעירה את בריטניה בימים האחרונים. על פי החשדות שהפכו לעובדות, אנשי סאות'המפטון צילמו ותיעדו ללא אישור את אימוניהן הסודיים של הקבוצות היריבות פחות מ-72 שעות לפני משחקים רשמיים, בניגוד מוחלט לתקנון המחייב התנהלות בתום לב.

המועדון הודה בשלושה מקרי ריגול מובהקים העונה: נגד אוקספורד יונייטד בדצמבר 2025, נגד איפסוויץ' באפריל 2026, ונגד מידלסברו במהלך חצי גמר הפלייאוף שנערך החודש.

החלום הצרפתי של דניאל פרץ נקטע ההחלטה מהווה מכה אנושה עבור דניאל פרץ. השוער הישראלי, שהגיע לקבוצה כמושאל מבאיירן מינכן, חווה קאמבק מקצועי מזהיר והפך לאחד הגיבורים הגדולים של מסע העלייה. רק לפני כשבוע הוא עמד בשערה של סאות'המפטון בניצחון הדרמטי 1:2 על מידלסברו בהארכה, ניצחון שהעניק לקבוצה את הכרטיס לגמר הפלייאוף בוומבלי מול האל סיטי – משחק ששוויו הכלכלי מוערך בכ-300 מיליון ליש"ט.

כעת, בעקבות העונש חסר התקדים, הניצחון ההרואי של פרץ וחבריו נמחק לחלוטין. מידלסברו, שהודחה על המגרש, הוחזרה באופן רשמי למשחקים והיא זו שתפגוש את האל סיטי בגמר הגדול בשבת הקרובה (23 במאי).

בסאות'המפטון לא מרימים ידיים ופתחו במרוץ נגד השעון. המועדון הגיש ערעור דחוף על חומרת העונש, וכל הצדדים פועלים לקיים דיון הכרעה בהול כבר מחר (רביעי), בניסיון לשנות את רוע הגזירה לפני שגמר הפלייאוף ייצא לדרך באופן בלתי הפיך. אם הערעור יידחה, "הקדושים" לא רק יאבדו את הסיכוי להעפיל לליגה הבכירה, אלא יתחילו את עונת 2026/27 בצ'מפיונשיפ במינוס של ארבע נקודות