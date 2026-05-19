סקר מנדטים: נתניהו בבעיה קשה; איזנקוט בהישג אדיר

סקר מנדטים חדש שפורסם ב-i24NEWS, מציג לראשונה הישג משמעותי לגדי איזנקוט; גוש נתניהו מתחיל להיות בבעיה

ג' סיון התשפ"ו
נתניהו

סקר מנדטים שנערך הערב, (שלישי) מציג תמונה עגומה למדי לגוש הקואליציה.

על פי תוצאות הסקר שפורסם ב-i24NEWS ונערך באמצעות מכון המחקר ״דיירקט פולס״, מפלגת הליכוד מקבלת 30 מנדטים, ישר בראשות גדי איזנקוט עם 17 מנדטים, מפלגת ביחד בראשות בנט ולפיד עם 15 מנדטים.

מפלגת ש"ס עם 10 מנדטים, הדמוקרטים עם 9 מנדטים, עוצמה יהודית עם 8 מנדטים, יהדות התורה גם היא עם 8 מנדטים, ישראל ביתנו של ליברמן עם 8 מנדטים.

רע"ם עם 6 מנדטים, חד"ש-תע"ל עם 5 מנדטים, הציונות הדתית עם 4 מנדטים והמפלגות בל"ד, המילואימניקים, כחול-לבן והמפלגה הכלכלית – לא עוברות את אחוז החסימה.


