"תוך שעות": הדרמה בישראל סביב התקיפה באיראן

נשיא ארה"ב טראמפ הטיל אמש פצצה לאחר שאמר כי תוכננה תקיפה להיום באיראן, איך היא בוטלה. כך הגיבו בישראל

בישראל חשבו שהתקיפה באיראן יכולה להתחיל בתוך שעות - והופתעו לקבל את הודעת הדחייה, כך דווח הערב (שלישי) בכאן 11.

למרות זאת, בישראל ערוכים לאפשרות של תקיפה אמריקאית באיראן, ורצף הדיונים בנושא עדיין נמשכים. גם במערכת הביטחון וגם בבית הלבן מקיימים דיונים היום בנושא.

בנוסף, על פי הדיווח, גורם ביטחוני אמריקני טוען שהושלמה ההיערכות המשותפת אמריקנית - ישראלית לחידוש המערכה באיראן וכי נראה שהנשיא טראמפ מתכוון לקבל החלטה בקרוב מאוד

לדברי הגורם: "ארה"ב וישראל מתואמות באופן מלא- אף צד לא יופתע שיוחלט על חידוש המלחמה".

גורמים ישראלים הוסיפו ואמרו כי הכוננות הביטחונית נמצאת בשלב הגבוה ביותר מאז הפסקת הלחימה בחודש שעבר, וכי ישנה היערכות גם בהגנה מחשש שדיבורי המלחמה וההצהרות של הנשיא טראמפ, עלולים לגרום למיס קלקולציה וחשש שהאירנים יצאו למתקפת נגד ראשונים.

האמירה החריגה של טראמפ

נזכיר כי אמש, הנשיא טראמפ הודיע במפתיע כי חידוש המלחמה עם איראן תוכנן כבר למחר (היום), אך בעקבות בקשה של קטאר ומדינות נוספות ו'משא ומתן רציני' התוכנית הסודית לא תצא לפועל.

טראמפ פתח את דבריו בהודעה הדרמטית: "נתבקשתי על ידי אמיר קטאר, תמים בן חמד אל-ת'אני, יורש העצר של ערב הסעודית, מוחמד בן סלמאן אל סעוד, ונשיא איחוד האמירויות הערביות, מוחמד בן זאיד אל נהיאן, לעכב את המתקפה הצבאית המתוכננת שלנו על הרפובליקה האסלאמית של איראן, שהייתה קבועה למחר".

ולאחר מכן המשיך והסביר: "זאת מכיוון שמשא ומתן רציני מתקיים כעת, ולדעתם, כמנהיגים גדולים ובעלי ברית, יושג הסכם, אשר יהיה מקובל מאוד על ארצות הברית של אמריקה, כמו גם על כל המדינות במזרח התיכון ומעבר לו".

טראמפ הרחיב ותיאר: "הסכם זה יכלול, וזה דבר חשוב, ללא נשק גרעיני לאיראן! בהתבסס על הכבוד שאני רוחש למנהיגים הנזכרים לעיל, הנחיתי את מזכיר המלחמה, פיט הגסת', את יו"ר המטות המשולבים, גנרל דניאל קיין, ואת צבא ארצות הברית, כי לא נבצע מחר את המתקפה המתוכננת על איראן"

ולבסוף חתם את דבריו באיום נוסף: "אך עוד הנחיתי אותם להיות ערוכים להתקדם עם מתקפה מלאה ורחבת היקף על איראן, בהתראה של רגע, במקרה שלא יושג הסכם מקובל".