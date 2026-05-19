"לכל השואלים - הפז"ם דופק בשבי": לירי אלבג משתחררת מצה"ל

אחרי 477 ימים בשבי חמאס וחזרה לשירות קבע בצה"ל, לירי אלבג משתחררת היום מהמדים. בפוסט אישי שפרסמה לקראת השחרור, היא שיתפה תמונות מתקופת השירות - וכתבה: "לכל השואלים, הפז"ם דופק בשבי"

אחרי שחזרה מהשבי והמשיכה לשירות קבע בצה"ל, לירי אלבג נפרדת היום מהמדים. בפוסט אישי שפרסמה היא שיתפה תמונות מתקופת השירות - והוסיפה משפט אחד שהצליח לטלטל את הרשת.

לירי אלבג משתחררת היום (שני) מצה"ל, וסוגרת פרק בלתי נתפס שהתחיל במוצב נחל עוז בבוקר 7 באוקטובר, המשיך ב-477 ימים בשבי חמאס - והסתיים בחזרה מפתיעה למדים.

אחרי ששבה לישראל במסגרת עסקת החטופים, אלבג בחרה להשאר במערכת הצבאית. למרות התקופה הקשה שעברה, היא החליטה להמשיך לשירות קבע ולתרום לביטחון המדינה גם אחרי החזרה מהשבי.

"הפז"ם דופק בשבי"

בפוסט שפרסמה לרגל השחרור, העלתה אלבג סדרת תמונות מתקופת השירות שלה בצה"ל - לצד משפט קצר שהפך מיד לוויראלי. "לכל השואלים", כתבה, "הפז"ם דופק בשבי".

המשפט, שנאמר בהומור ציני שמוכר היטב לחיילים, קיבל במקרה שלה משמעות חזקה במיוחד - אחרי מאות ימים שבהם הייתה מוחזקת בשבי בעזה.

ההחלטה שלא ציפו לה

מאז שחזרה לישראל, אלבג הפכה לאחד הסמלים הבולטים של סיפור התצפיתניות ממוצב נחל עוז. אלא שבזמן שרבים ציפו שתבחר להתרחק מכל מה שקשור לצבא, היא דווקא החליטה להמשיך ללבוש מדים ולחזור לשירות פעיל.

היום, עם השחרור הרשמי מצה"ל, היא נפרדת מהמדים - אבל הפוסט שפרסמה מזכיר עד כמה המסלול שעברה היה רחוק מכל שירות צבאי רגיל.