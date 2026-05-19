הותר לפרסום: רס"ן במיל' איתמר ספיר מעלי נפל בלבנון

מועצה אזורית בנימין מודיעה הערב על נפילתו של רס"ן במיל' איתמר ספיר, המתגורר בעלי בקרב בדרום לבנון

דובר צה"ל התיר הערב (שלישי) לפרסום על נפילתו בקרב בדרום לבנון של רב סרן (במיל') איתמר ספיר הי"ד (27), בן ליהודה ורבקי ספיר תושבי היישוב עלי.

איתמר ז״ל נהרג הבוקר מירי של מחבל שבוצע מתוך כנסייה באזור הכפר קוזה בגזרה המערבית בדרום לבנון. בסביבות השעה 09:45, מחבל פתח באש ממרחב כנסייה לעבר כוחות צה"ל שפעלו מחוץ למתחם הכנסייה, במרחב קוזה שבדרום לבנון.

כתוצאה מהירי, רס״ן (מיל׳) איתמר ספיר ז"ל נפל. לאחר הירי, הותקפו מספר תשתיות במרחב. הכוחות ממשיכים לפעול במטרה לסגור מעגל מול המחבל.

איתמר גדל בעלי והתחנך במוסדות החינוך של בנימין ולאחר מכן למד בישיבת נווה שמואל באפרת. לפני מספר שנים נישא לרואי. השניים התגוררו במשך זמן קצר ברעננה ולאחר מכן עברו לאריאל, שם גידלו את בנם הבכור מעיין, שנולד לפני כשנה וחצי.

איתמר התגייס ב-2019 ליחידת מגלן והשתחרר לאחר תפקיד מפקד פלגה ביחידה. שירת כמפקד פלגה בגדוד המילואים של מגלן.

"הוא היה החבר הישר ביותר שאני מכיר", מספר מאיר, חבר ילדות של איתמר. "חבר שמח ודעתן עם משפחה נהדרת. חבר שכאשר הוא רוצה משהו, הוא ישקיע את כל כולו בשביל להשיג את מטרתו.

איתמר הוא הנופל ה-63 של מועצה אזורית בנימין מאז תחילת המלחמה. הותיר אחריו את רואי רעייתו, מעיין בנו הבכור, הוריו יהודה ורבקי, אחיו טל, ארז ויוסף, משפחה אוהבת וקהילה המומה וכואבת.

ראש מועצת בנימין ישראל גנץ: "הלב של כולנו נשבר עם נפילתו של סרן איתמר ספיר הי"ד. איתמר גדל בעלי, יישוב שכבר הקריב מאז תחילת המלחמה רבים מטובי בניו. קהילת עלי שולחת את בניה לחזית באמונה, באחריות ובמסירות אין קץ, ולצערנו הרב הפעם בנה לא חזר.

איתמר הוא חלק מדור מופלא של לוחמים. דור שמקים בית, מגדל ילדים, אוהב את החיים, ובאותה נשימה מתייצב בלי היסוס להגן על מדינת ישראל. דור של מסירות, של שליחות ושל אהבת העם והארץ. בשם כל תושבי בנימין אני מחבק את משפחת ספיר היקרה. תמיד נעמוד לצדכם".



