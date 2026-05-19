היסטוריה בשומרון: נפתחה רשמית תחנת הרכבת הראשונה

לאחר עבודה של שנים נחנכה היום (שלישי) בטקס חגיגי וממלכתי תחנת הרכבת החדשה "שומרון - טייבה", שהוקמה כחלק מפרויקט המסילה המזרחית. פתיחת התחנה צפויה לחולל מהפכה תחבורתית עבור תושבי האזור, ותקשר את יישובי צפון השומרון ישירות למרכז הארץ.

התחנה החדשה מסמנת אבן דרך היסטורית, שכן זו הפעם הראשונה בה תחנת רכבת רשמית במדינת ישראל נושאת את השם "שומרון". התחנה תשרת עשרות אלפי נוסעים מהאזור כולו, ובראשם תושבי היישובים: אבני חפץ, סלעית, צופים, עינב ושבי שומרון.

האירוע ההיסטורי התקיים במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרת התחבורה מירי רגב, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ראש מועצת אלפי מנשה שי רוזנצוויג, יו"ר דירקטוריון הרכבת משה שמעוני, מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, יו"ר חברת נתיבי ישראל יגאל עמדי, מנכ"ל חברת נתיבי ישראל ניסים פרץ, ההנהלה הבכירה והצוות המקצועי של משרד התחבורה, רכבת ישראל ונתיבי ישראל והמועצה האזורית שומרון.

המועצה האזורית שומרון וראש המועצה יוסי דגן פעלו רבות כדי להביא להקמת תחנת הרכבת שיש לך חשיבות אסטרטגית עבור תושבי השומרון ועבור היעד אותו קבע ראש המועצה ב- 2023 להביא מיליון תושבים לשומרון.

במהלך הטקס אמר ראש הממשלה נתניהו: "יש כאן בשורה ענקית לאזרחי ישראל. אנחנו מורידים את העומס מציר החוף, ומאפשרים ציר מקביל לכל התושבים והאזרחים שלנו. זה הולך להביא תנופת התפתחות גדולה מאוד, וגם להגדיל את מהירות התחבורה בכל המדינה. הברכה והרווחה שזה ייתן לאזרחי ישראל היא עצומה. אז בתור אחד שנסע בעבר בדרך הזו, אני רוצה להודות לכם שאתם חוסכים את הפקקים ואתם נותנים רווחה, הנעה והנאה לאזרחי ישראל. נמשיך לפרוץ - ימה, וקדמה, צפונה ונגבה".

שרת התחבורה תא"ל מירי רגב, אמרה: ״יש מי שמבצעים חיבורים שתכליתם לפלג, ויש מי שמבצעים חיבורים שתכליתם לבנות ולקדם את מדינת ישראל. זה מה שאתה עושה ראש הממשלה - ועל כך אני מודה לך. יש כאן בשורה ענקית לאזרחי ישראל: יש כאן מדינה אחת שאנחנו מחברים. זה שינוי של יוקר המחיה כי הפקקים עולים לנו 40 מיליארד בשנה, זה שינוי של ירידה בתאונות הדרכים כי אנשים יעברו לתחבורה ציבורית. אז ראש הממשלה - אני רוצה שוב להודות לך ולחזק אותך שתמשיך לעשות ולהצליח".

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן נאם בטקס ובירך: "זהו רגע היסטורי. אחרי יותר מעשור של עבודה עיקשת אנחנו מחברים את צפון השומרון למדינת ישראל לא רק במילים אלא במסילה של ממש. תחנת 'שומרון - טייבה' היא קפיצת מדרגה אדירה לאיכות החיים, לביטחון ולפיתוח הכלכלי של האזור. זהו צעד משמעותי בדרך ליעד שלנו להביא מיליון תושבים לשומרון, ולחזק את החיבור בין השומרון לגוש דן ומרכז הארץ. ההתיישבות בשומרון היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל וכך יהיה לתמיד".



