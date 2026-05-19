אחרי המקום השני באירוויזיון: זה הצעד הבא של נועם בתן

רגע אחרי שסיים במקום השני בגמר האירוויזיון 2026 בווינה והפך לאחד השמות הכי מדוברים בישראל, נועם בתן כבר מסמן את התחנה הבאה בקריירה - וחוזר ישר לקהל הישראלי.
הזמר, שייצג את ישראל עם השיר "מישל" והביא למדינה את אחד ההישגים הגדולים שלה בתחרות, הודיע כי במהלך חודש אוגוסט יעלה לשלושה מופעים רצופים ב-בארבי נמל יפו. המכירה תיפתח מחר (רביעי) בשעה 12:00.
הרבה יותר מהר מהצפוי
למרות שלא מעט אמנים בוחרים לקחת הפסקה אחרי האירוויזיון, אצל בתן נראה שהדברים דווקא מתחילים להתחמם. ימים ספורים בלבד אחרי הגמר הגדול - וכשהבאזז סביבו עדיין בשיא - הוא כבר פותח סדרת הופעות חדשה מול הקהל הישראלי.
עבור בתן, החזרה לישראל והמפגש הקרוב עם הקהל היו חלק מהדברים שהכי חיכו להם אחרי התקופה האינטנסיבית באירופה.
"אני רוצה להסתכל לכם בעיניים"
"מהרגע שירדתי מהבמה של האירוויזיון, אני חושב רק על דבר אחד - מתי אנחנו נפגשים", שיתף בתן. "יש מלא מלא דברים מדהימים בדרך, אבל לפני הכל, כל כך התגעגעתי, ואני רוצה לפגוש אתכם מקרוב, לשיר איתכם, להסתכל לכם בעיניים".
