אחרי המקום השני באירוויזיון והטירוף סביבו, נועם בתן כבר עושה את הצעד הבא: שלוש הופעות רצופות בבארבי נמל יפו במהלך אוגוסט. "מהרגע שירדתי מהבמה - אני חושב רק על דבר אחד: מתי אנחנו נפגשים", שיתף נועם

שיר לוי
ג' סיון התשפ"ו
אחרי המקום השני באירוויזיון: זה הצעד הבא של נועם בתן
נועם בתן בנתב"ג צילום: אור גפן

רגע אחרי שסיים במקום השני בגמר האירוויזיון 2026 בווינה והפך לאחד השמות הכי מדוברים בישראל, נועם בתן כבר מסמן את התחנה הבאה בקריירה - וחוזר ישר לקהל הישראלי.

הזמר, שייצג את ישראל עם השיר "מישל" והביא למדינה את אחד ההישגים הגדולים שלה בתחרות, הודיע כי במהלך חודש אוגוסט יעלה לשלושה מופעים רצופים ב-בארבי נמל יפו. המכירה תיפתח מחר (רביעי) בשעה 12:00.

הרבה יותר מהר מהצפוי

למרות שלא מעט אמנים בוחרים לקחת הפסקה אחרי האירוויזיון, אצל בתן נראה שהדברים דווקא מתחילים להתחמם. ימים ספורים בלבד אחרי הגמר הגדול - וכשהבאזז סביבו עדיין בשיא - הוא כבר פותח סדרת הופעות חדשה מול הקהל הישראלי.

עבור בתן, החזרה לישראל והמפגש הקרוב עם הקהל היו חלק מהדברים שהכי חיכו להם אחרי התקופה האינטנסיבית באירופה.

נועם בתן
צילום: שיר סקיי

"אני רוצה להסתכל לכם בעיניים"

"מהרגע שירדתי מהבמה של האירוויזיון, אני חושב רק על דבר אחד - מתי אנחנו נפגשים", שיתף בתן. "יש מלא מלא דברים מדהימים בדרך, אבל לפני הכל, כל כך התגעגעתי, ואני רוצה לפגוש אתכם מקרוב, לשיר איתכם, להסתכל לכם בעיניים".

