סוחבים עד הבחירות: בג"ץ מטיל עיכוב נוסף על מינוי גופמן

שופטי בג"ץ מעכבים את מינוי רומן גופמן לראשות המוסד, ומחזירים את הנושא לוועדת גרוניס, להשלים את הליך הבדיקה

שופטי בית המשפט העליון בשבתם כבג"ץ, נזפו היום (שלישי) בחברי ועדת גרוניס וטענו כי עבודתם לקתה בחסר שכן היה מחסור במסמכים רלוונטים.

בג"ץ הורה על הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים, להשלים את הליך הבדיקה שערכה בעניין מינויו של רומן גופמן לראש המוסד.

לפי בג"ץ, "עבודת הוועדה לקתה בחסר, ובכלל זה באי-חשיפה למסמכים רלוונטיים מזמן אמת ולעדויות ישירות של גורמים שהיו מעורבים בדבר.כי יש מקום שהוועדה תשלים את הליך הבדיקה ותגיש חוות דעת עדכנית ומנומקת לאחר שתשמע דברים מפי אורי אלמקייס ותא"ל ג'".



השופטים קראו לוועדה לזמן לעדות את אורי אלמקייס ואת תא"ל ג' רח"ט ההפעלה באמ"ן. לפני כמה חודשים הוועדה אישרה את מינוי גופמן על ידי רוב חבריה, למעט היו"ר שופט העליון בדימוס אשר גרוניס.

