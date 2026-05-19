חתונמי: על הנייר נועה ואריאל מתאימים - האם זה יעבוד?

הם עשירים, שאפתנים ומצליחים, אבל בדרך לירח הדבש של הזוג הראשון ב"חתונמי" כבר צצות דמעות ראשונות. בזמן שנועה מנסה להתחמק מהמיקרופונים של ההפקה, אריאל מטיל פצצה: "בעבר לא האמנתי בקשר מונוגמי"

העונה החדשה של "חתונה ממבט ראשון" יצאה לדרך השבוע, והשידוך הראשון כבר מצליח להסעיר את הרשת. על הנייר, נועה מוזס-בורוביץ' (36) ואריאל גולדברג (39) נראים כמו התאמה מושלמת שנוצרה בתוך מחשבון של קרן הון סיכון: שניהם שאפתנים, הישגיים, ומגיעים מרקע מרשים במיוחד.

נועה היא יזמית טכנולוגיה (בין היתר, אחת ממקימות אפליקציית "ביט") שמגיעה מאחת המשפחות החזקות במשק (בתם של תמי מוזס ודדי בורוביץ', עם שליטה באל-על וארקיע). אריאל, מצידו, הוא יזם ומנהל קרן גידור ישראלי-אמריקאי, מייסד שותף וסמנכ"ל בחברת השקעות מצליחה. בונוס למגזר: הוא גם דתי לשעבר, שגדל באפרת. כסף, מעמד והצלחה ממש לא חסרים כאן.

דרמה בשירותים ודמעות בדרך לירח הדבש

למרות שבפרק הבכורה היה נראה שיש היגיון רב בשידוך, הרגעים שאחרי החופה כבר התחילו לייצר סדקים ראשונים באופטימיות. נועה לא נראתה מרוצה לחלוטין, ובשלב מסוים אף תועדה לוחשת לחברתה ומזכירה לה שהיא מחוברת למיקרופון – תוך שהיא מתכננת "להבריח" שיחה אמיתית וכנה איתה רק כשיגיעו לשירותים ויורידו את הסאונד.

בהצצה לפרק שישודר הערב (שלישי), הדרמה מסלימה. נועה כבר מזילה דמעות לקראת ירח הדבש, וממהרת לסייג שלא מדובר ב"משהו רע, אלא פשוט משהו שונה". האם מדובר בלחץ טבעי של המעמד, או באכזבה עמוקה שמתחילה לצוף?

"לא האמנתי בקשר מונוגמי"

בעוד שאריאל נראה כרגע הרבה יותר מתלהב ומרוצה מהכלה הטרייה שלו, נראה שגם לו יש עוד כמה דברים ללמוד על טקטיקה וטיימינג. בטיזר נוסף לקראת הפרק הערב, הוא נשמע משתף את נועה בווידוי מפתיע:

"אני לפני מערכת היחסים האחרונה שלי, לא האמנתי בקשר מונוגמי".

אנחנו מאוד רוצים לקוות שהמשך המשפט שלו היה "אבל אז הבנתי שטעיתי", כי אחרת – לא לגמרי ברור מה יש לבחור לחפש בתכנית שידוכים שמובילה לחתונה.

בקיצור, אריאל אולי מרוצה, אבל כדי לכבוש את הלב של נועה הוא יצטרך להשקיע, ובגדול. האם הזיווג המסקרן הזה ישרוד את מבחן המציאות? נמשיך לעקוב בפרקים הבאים.